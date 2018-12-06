Ботанический сад МГУ получил национальные архитектурные премии за экологические проекты

Экологические проекты Ботанического сада МГУ "Аптекарский город" стали обладателями IX Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Инициативы победили в трех категориях - "Лучший реализованный объект средового дизайна" и "Лучший объект экологического, инженерного дизайна". Об этом сообщается на сайте Ботанического сада МГУ "Аптекарский город".

Золотой и серебряный дипломы в номинации "Лучший реализованный объект средового дизайна" получили экспозиция "Растения Средней полосы европейской части России" и "Городской сад для пчел" соответственно. Бронзовый диплом в категории "Лучший объект экологического, инженерного дизайна" завоевала первая в России система сбора дождевой воды.

Проект "Растения Средней полосы европейской части России" призван показать красоту и своеобразие среднерусских ландшафтов и разнообразие растений флоры России. В Ботаническом саду были воссозданы фрагменты различных типов растительности центральных областей Европейской части страны. Коллекция популяризирует знания о растениях, а также способствует сохранению некоторых редких и исчезающих видов. Среди них - нескольких видов орхидей.

В рамках проекта "Городской сад для пчел" на площади 200 кв. метров был заложен сад медоносных растений для пчелиных семей, которые живут в Ботаническом саду с 2017 года. Новые растения позволили обеспечить насекомых необходимым питанием в течение всего теплого сезона.

Система сбора дождевой воды для полива растений в Ботаническом саду МГУ - первый в России проект такого рода среди садов и парков. В инициативе задействована крыша оранжерей сада, площадью более 2 тыс. кв. метров. Это позволяет получать с апреля по октябрь порядка 80 куб. метров воды в месяц. Система способствует экономии до 20% воды из водопровода. Дождевая вода используется для полива растений. Система состоит из подземных накопительных емкостей, где вода отстаивается и фильтруется, и системы полива растений. Излишки перенаправляются на полив коллекций дендрария и на поддержание уровня уличных водоемов, в том числе пруда.

Проекты, занявшие первое и второе место, проводились при поддержке фирмы-изготовителя растительной косметики Yves Rocher и производителя алкоголя Pernod Ricard Rouss соответственно. Систему сбора дождевой воды помогал развивать Росбанк, входящий в состав международной финансовой группы Societe Generale. В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности организация реализует в России ряд проектов в сфере искусства, образования, спорта и защиты окружающей среды. Росбанк активно поддерживает концепцию "умного города" и идею разумного использования природных и материальных ресурсов. Например, среди экологических инициатив, помимо системы сбора дождевой воды в Ботаническом саду МГУ, банк проводит ежегодную благотворительную акцию "Цветущий город". В рамках мероприятия сотрудники компании занимаются озеленением в Москве.

"Группа Societe Generale ведет большую работу по поддержке проектов в сфере экологии и устойчивого развития, развивая глобальные программы и местные инициативы. Понятие "ответственное отношение" лежит в основе всех направлений нашего бизнеса. Росбанк как часть Группы полностью разделяет эти подходы. В частности, на протяжении нескольких лет мы плодотворно сотрудничаем с "Аптекарским огородом". Нам очень приятно, что наш совместный проект – система сбора дождевой воды – получил такую высокую оценку экспертов ациональной премии по ландшафтной архитектуре. Мы надеемся, что эта уникальная для России инициатива станет хорошей повсеместной практикой среди садов и парков", – отметила директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка Елена Кожадей.

Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре проводится в целях повышения качества окружающей среды, улучшения эстетического состояния ландшафтов в городах и сельских поселениях России и повышения престижа профессии ландшафтного архитектора в обществе. Ботанический сад МГУ "Аптекарский город" становится ее лауреатом в шестой раз.

Материал предоставлен проектом +1.