Правительство Великобритании может переселить часть граждан из-за участившихся наводнений

Правительство Великобритании заявило о возможности переселения граждан страны из районов, входящих в зоны повышенного климатического риска. По сообщению The Guardian, беспокойство властей вызывает глобальное потепление, которое провоцирует рост числа наводнений на территории страны.

Предупреждение было сделано по итогам доклада UK Climate Projections, составленного совместно Национальной метеорологической службой Великобритании Met Office и министерством окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства страны (DEFRA). Ведомства проанализировали сведения об изменении климата на Британских островах за последнее десятилетие, и пришли к выводу, что к середине века температура в стране повысится от 2,3°С до 5°С (в зависимости от уровня выбросов парниковых газов), количество осадков увеличится, также как и продолжительность периодов аномально высоких температур.

По данным британских метеорологов, глобальное потепление активнее всего проявляется в стране в виде участившихся внезапных наводнений. Летние месяцы стали в некоторых регионах дождливее, количество осадков там выросло на 20% с 1961 по 1990 годы. Ученые подчеркивают, что в настоящее время выпадает на 17% больше осадков, чем в недавнем прошлом, что значительно повышает риск возникновения паводков. Кроме того, в 1990-х годах вероятность повторения жаркого лета 2018 года не превышала 5%, теперь она составляет от 10% до 20%, а к середине века достигнет 50%. Агентство по охране окружающей среды Великобритании при разработке защитных мероприятий на случай наводнений готовится к потеплению в стране на 4°С. Между тем Парижское соглашение ставит целью сдержать рост глобальной температуры ниже 2°С сверх доиндустриального уровня.

Правительство Великобритании выделило DEFRA £2,6 млрд (€2,9 млрд) на борьбу с наводнениями на период с 2015 по 2021 годы. В ходе противопаводковых работ предполагается защитить 300 тыс. домов. По мнению министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкла Гоува, этого недостаточно, политик заявляет о необходимости применять не только традиционные меры защиты от наводнений (дамбы, волноломы, т.д.), но и иные технологии и средства. Они включают в частности использование природных защитных барьеров: посадку деревьев, восстановление пустошей и торфяных болот, возведение "негерметичных плотин", которые позволят воде проходить сквозь дамбы, создавая новые водно-болотные угодья для птиц. Потребуется и создание дополнительных водохранилищ и новой инфраструктуры водоснабжения.

В 2019 году DEFRA также представит долгосрочный политический прогноз по наводнениям и эрозии прибрежных районов, а Агентство по охране окружающей среды – новую стратегию по борьбе с наводнениями, рассчитанную на 50 лет. По словам Майкла Гоува, для снижения негативных эффектов глобального потепления правительство страны разрабатывает новую политику, нацеленную на сокращение выбросов парниковых газов, более рациональное использование ресурсов и борьбу с отходами. Ее цель – борьба с изменением климата, как внутри страны, так и в мире в целом. Так, Великобритания выделила £6 млрд (€6,7 млрд) на период с 2016 по 2020 годы, чтобы помочь развивающимся государствам ограничить выбросы парниковых газов и повысить устойчивость к последствиям климатических изменений.

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