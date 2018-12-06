Всемирный банк до 2025 года инвестирует в борьбу с глобальным потеплением $200 млрд

Всемирный банк намерен в период с 2021 по 2025 годы инвестировать $200 млрд (по $40 млрд ежегодно) в деятельность, направленную на сдерживание глобального потепления и адаптацию к его последствиям. По сообщению AFP, заявленная сумма финансирования превышает в два раза объем средств, выделенных ранее на реализацию текущего пятилетнего климатического плана.

Примерно 50% от общей суммы будут предоставлены в форме прямого финансирования со стороны Всемирного банка. Около трети выплатят еще две финансовые организации, входящие в группу Всемирного банка, а оставшиеся средства выделит частный капитал. Инвестиции Всемирного банка в климатические акции и программы, препятствующие глобальному потеплению, постоянно растут. Так, в период 2014-2017 годы их среднегодовой размер составил $13,5 млрд, а в 2018 финансовом году он уже достиг $20,5 млрд.

Значительная часть финансирования предназначена для проведения мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, в частности, в разработку и развитие стратегий по внедрению возобновляемых источников энергии. Однако в заявлении Всемирного банка говорится, что приоритетом для организации является помощь миллионам людей, которым уже приходится противостоять последствиям экстремальных погодных явлений: повышению уровня Мирового океана, наводнениям, засухам.

"Если мы не будем сокращать выбросы и заниматься адаптацией сейчас, то к 2030 году у нас будет на 100 млн больше людей, живущих в бедности", – заявил старший директор Всемирного банка по вопросам изменения климата Джон Рум.

Эксперт также предупредил, что если не начать активно решать проблему в таких регионах как Африка, Южная Азия и Латинская Америка, то в скором времени в мире появятся 133 млн климатических мигрантов.

По словам Кристалины Георгиевой, исполнительного директора Всемирного банка, увеличивая финансовую помощь развивающимся странам, больше всех пострадавшим от глобального потепления, банк инвестирует в адаптацию инфраструктуры, "умное" сельское хозяйство, устойчивое управление водными ресурсами, гибкие системы социальной защиты и службы раннего реагирования.

"Мы должны бороться с причинами, а также приспосабливаться к последствиям, которые часто оказываются наиболее драматичными для беднейших людей мира", – считает Кристалина Георгиева.

По информации Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) развитые страны также наращивают совокупные ежегодные государственные и частные денежные вливания в развивающиеся страны на борьбу с изменением климата. Их цель увеличить инвестиции к 2020 году до $100 млрд в год. В 2016 году такое финансирование составило $48,5 млрд, в 2017 году – уже $56,7 млрд. Но государства Южного полушария, столкнувшиеся с повышением температуры, требуют от северных стран взять на себя более жесткие обязательства.

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