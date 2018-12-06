Специфика землепользования коренных народов позволит сократить выбросы CO2

Экологический проект Drawdown в качестве одного из решений, способных замедлить изменение климата, называет сохранение за коренными народами мира права самостоятельно распоряжаться общинными землями. Подробнее о выводах экспертов говорится в пресс-релизе организации.

Коренные народы уязвимы перед глобальным потеплением, но за долгую историю существования на одной территории они хорошо научились не только адаптироваться к изменению климата, но и смягчать его последствия. В современном мире аборигенному населению приходится бороться за сохранение своих земель: люди вынуждены сопротивляться вырубке лесов, добыче природных ресурсов, распространению монокультурных сельхозпосевов.

По мнению ученых, стремление коренных народов отстоять свой образ жизни способно принести большую пользу и всему миру, так как может предотвратить выбросы CO2 в атмосферу. Леса, которыми распоряжаются общины по сравнению с обычными не подвергаются обезлесению и ежегодно поглощают из атмосферы по 2 т углерода на 1 акр (более 4 тыс. кв. м) земли. По расчетам Drawdown, к 2050 г. сохранение за аборигенным населением права самостоятельно управлять своими территориями позволило бы уменьшить выбросы углекислого газа на 6,19 Гт и поглотить из атмосферы более 849 Гт углерода. Кроме того, в распоряжении всех коренных народов мира, занимающихся скотоводством, находятся пастбищные угодья, отвечающие за поглощение и удержание 30% глобальных запасов почвенного углерода.

Традиционные практики землепользования, сложившиеся у коренных народов, способствуют сохранению биоразнообразия, целостности экосистем, культурных традиций и обычаев. Эксперты Drawdown отмечают, что аборигенное население накопило и применяет множество знаний и стратегий для управления земельными ресурсами своих территорий. К таким практикам, в частности, относятся подсечно-огневое земледелие, традиция управления пожарами, общинные леса, агролесомелиорация (лесоразведение для облесения и борьбы с эрозией почв), домашние плодовые сады, кочевое скотоводство и традиционное лесопользование (использование леса для жизнеобеспечения человека).

Одна из главных проблем коренных народов – несоблюдение во многих странах их права на самостоятельное управление исконными землями и отсутствие защиты на государственном уровне.

Эксперты проект Drawdown отмечают, что в мире в период с 2002 по 2013 гг. общее количество земель, управляемых коренными народами, существенно выросло с 951 млн акров до 1,2 млрд акров (с более 3,8 млн кв. км до 4,8 млн кв. км). По мнению Drawdown, правительства должны законодательно закреплять права коренных народов на их территории и оказывать им помощь в случае необходимости, в том числе гарантируя возможность участвовать в решении всех вопросов, затрагивающих жизнь общин и выдворять незаконных поселенцев с исконных земель.

Цель проекта Drawdown, объединяющего в своих рядах исследователей, ученых, политиков, лидеров бизнеса и активистов со всего мира – препятствовать наступлению глобального потепления. Организация составила список климатических решений из 80 пунктов и рассчитала, что в случае их реального применения в период с 2020 по 2050 гг. можно было бы сократить выбросы CO2 более чем на 1050 Гт. При этом затраты на соблюдение этих решений составили бы $29,6 млрд, а экономия из-за ненаступления последствий изменения климата достигла бы $74,4 млрд. Положительное влияние жизнедеятельности коренных народов на окружающую природу занимает в списке Drawdown 39 место.

По данным ООН, около 370 млн человек в мире образуют свыше 5000 различных групп коренных народов, проживающих в более чем 70 странах. Их доля составляет 5% от количества жителей Земли, но среди беднейших слоев населения она достигает 15%. "Единый перечень коренных малочисленных народов РФ" включает 47 народов. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г., их общая численность насчитывает 316011 человек.

Материал предоставлен проектом +1.