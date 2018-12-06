Исследование: 116 млн т молочных продуктов ежегодно теряют до продажи

Согласно исследованию, проведенному Эдинбургским университетом (Великобритания), ежегодно в мире 116 млн т произведенного молока (около 16% мирового объема) утрачивается, сливается или расходуется не по прямому назначению. При этом почти половина произведенного продукта даже не успевает попасть на прилавки магазинов. О выводах исследования сообщает The Guardian.

По расчетам профессора Питера Александера, члена недавно созданной Глобальной академии сельского хозяйства и продовольственной безопасности, розничные торговцы, дистрибьюторы и потребители несут ответственность за нецелевое использование почти 60 млн т молока в год. Около 55 млн т теряется еще на этапе его производства и распределения, так и не попадая в продажу.

Во многих развивающихся странах доля молочных потерь на пути от фермы до склада намного выше, чем в развитых государствах из-за сложностей с хранением и транспортировкой. Так, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в Омане 15% молока утрачивается еще на ферме, тогда как в Швеции такие отходы равны нулю. Но в экономически благополучных странах больше молока и молочных продуктов пропадает на розничном и потребительском уровнях, превращаясь в пищевые отходы.

Некоторые эксперты полагают, что реальные показатели молочных отходов еще выше и достигают 30%. В качестве дополнительного фактора, увеличивающего объем общих потерь, они называют неэффективность, которая включает в себя перепроизводство, чрезмерное потребление и использование молока в качестве корма для животных.

Так, по мнению Питера Александера, ежегодный расход 53 млн т молока в мире связан именно с кризисом перепотребления в обществе, когда большая часть населения потребляет приблизительно на 10% больше, чем ей действительно необходимо.

"Такое перепотребление может считаться более разрушительным для общества, чем выброшенные пищевые отходы, из-за сочетания затрат, которое оно влечет на охрану окружающей среды и здоровья", – утверждает эксперт.

Также ученый подсчитал, что глобально 67 млн т молока в год уходит на корм скоту, по другим данным эта цифра достигает 82 млн т, или 11% от мирового объема. Некоторые аналитики уверены, что это нерационально, поскольку коровье молоко содержит меньше энергии и белка, чем растительный корм для скота. Оспаривает эти расчеты Dairy UK, британская молочная торговая ассоциация, заявляющая, что скармливание молока животным нельзя рассматривать как расходование впустую, а чрезмерное потребление расценивать как потерю продуктов питания или отходы.

Специальная правительственная структура Великобритании WRAP, созданная для сокращения отходов во всех отраслях промышленности, советует потребителям для снижения количества отходов молочных продуктов, поддерживать низкий уровень температуры в холодильнике. По ее оценкам, только настройка температуры ниже 5°C смогла бы сберечь свыше 50 тыс. т молока в год, позволив британцам сэкономить £25 млн. Кроме того, WRAP рекомендует популяризировать замораживание молока и вводить более длительные сроки его хранения.

"Для того чтобы создать более эффективную систему и снизить воздействие на окружающую среду от производства продуктов питания, нам необходимо рассмотреть пути сокращения всех этих источников потерь", – считает Александер.

По оценкам Европейского молочного совета (EMB), переизбыток молока на мировом рынке достиг 11 млн т. Для смягчения молочного кризиса Еврокомиссия скупила в 2015 г. около 380 тыс. т сухого обезжиренного молока у фермеров ЕС, поместив его в общественное хранилище, так называемый интервенционный фонд. Сейчас организация пытается продать продукт, но из-за превышения предложения над спросом цены сильно упали. С 2009 г. экспорт сухого молока из ЕС вырос в три раза.

Материал предоставлен проектом +1.