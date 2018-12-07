В США и Канаде стартовала акция для детей с аутизмом "Безмолвный Санта"

В начале декабря в США и Канаде стартовала акция Silent Santa ("Безмолвный Санта"). Мероприятие для детей с аутизмом в ряде торговых центров продлится до Рождества. Традиционная предпраздничная встреча с Санта-Клаусом проходит в малошумной обстановке, каждый ребенок получает на память фотографию. О мероприятиях в американском городе Мишока и канадском городе Реджайна рассказали WSBT 22 и CBC News.
Дети с диагнозом аутизм имеют особенности сенсорного восприятия (связанного с органами чувств - прим.+1). Чтобы встреча с рождественским персонажем не вызвала у них стресс, были созданы особые спокойные условия, без отвлекающих внимание объектов, звуков и даже запахов. Мероприятие проводилось рано утром, до открытия торговых центров, когда в них нет покупателей и не звучит рождественская музыка. На встрече с детьми Санта-Клаус не произносил привычную фразу "Хо! Хо! Хо!", чтобы не напугать маленьких посетителей.
Организатором акции в Реджайне выступил Autism Resource Centre (Ресурсный центр аутизма). Перед встречей специалисты инструктируют актера, изображающего Санта-Клауса, и фотографа.
Каждый ребенок мог провести 10 минут в компании молчаливого Санта-Клауса. График посещения был составлен заранее, некоторым семьям пришлось записаться в лист ожидания.
"Мы даем семьям, у которых есть дети с аутизмом или другими сенсорными потребностями, возможность приехать и сфотографироваться с Сантой. И сделать это в специальных условиях, когда тихо и мало отвлекающих факторов", - заявила Кили Уайт, исполнительный директор Autism Resource Centre.
Материал предоставлен проектом +1.