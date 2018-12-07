Норвегия запретила использование биотоплива на основе пальмового масла

Норвегия официально запретила использование биотоплива на основе пальмового масла. Решение парламента вступит в силу с 2020 г. и будет распространяться на весь топливный сектор страны. Об этом сообщает издание The Independent.

Решение является результатом продолжительного процесса, в ходе которого норвежские политики разрабатывали новый законодательный акт. В прошлом году в Норвегии прошло голосование, в ходе которого было принято решение отказаться от покупки пальмового масла государством. Однако инициатива не была реализована в полной мере, так как носила рекомендательный характер.

Новое регулирование более строгое, документ получил поддержку большинства членов парламента. Закон будет распространяться на весь рынок топлива в стране. Поводом к принятию дополнительных мер стали прошлогодние показатели Норвегии по потреблению пальмового масла в качестве биотоплива. В 2017 г. они достигли рекордного уровня.

"Решение норвежского парламента является важным примером для других стран и демонстрирует необходимость серьезных реформ в мировой индустрии пальмового масла", - отметил представитель экологической организации Rainforest Foundation Norway Нильс Херманн Ранум.

В 2018 г. Rainforest Foundation Norway совместно с бюро экологической консультации Cerulogy выпустили отчет, в котором говорится, что без принятия дополнительных мер глобальная потребность в пальмовом масле как источнике биотоплива вырастет в шесть раз в последующие десять лет.

Евросоюз планирует поэтапный отказ от биотоплива, которое вызывает обезлесение и разрушение мест обитания животных. Запрет разрабатывается и вступит в силу после 2030 г.

Согласно докладу американской консалтинговой компании Grand View Research, в 1995 г. мировое потребление пальмового масла составляло 15 млн т. Согласно прогнозам, к 2022 г. объемы потребления достигнут 120 млн т. Пальмовое масло используется в качестве биотоплива, содержится в ряде продуктов, а также входит в состав средств гигиены.

По данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), крупнейшими производителями пальмового масла являются Малайзия и Индонезия. Третье место занимает Таиланд. На Малайзию и Индонезию приходится порядка 85% от мировых объемов производства. Согласно данным ЮНЕП, плантации масличной пальмы занимают в мире территории площадью 9,7 млн га.

Индустрия пальмового масла связана с обезлесением, деградацией мест обитания животных и изменением климата в местах производства. Это вызвано тем, что для плантаций пальмового масла требуется вырубка деревьев и подготовка почвы. В Индонезии плантации пальмового дерева привели к разрушению ареала обитания орангутангов и суматранского слона.

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