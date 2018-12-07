Выбросы углекислого газа достигли рекордных показателей в 2018 году

Согласно отчету организации Global Carbon Project, который был представлен на конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Польше, глобальные выбросы углекислого газа в 2018 году выросли на 2,7%. При этом в 2014-2016 годах рост практически не наблюдался, а в 2017 году он составил 1,6%. Эксперты связывают "скачок" с развитием экономик таких стран, как Китай и Индия, и использованием ископаемого топлива в качестве основного источника энергии, сообщает The Guardian.

"Глобальный рост выбросов углекислого газа вызывает беспокойство, потому что для борьбы с изменением климата они должны сокращаться и в итоге стать нулевыми", – говорит профессор Университета Восточной Англии Коринн ле Кере, возглавившая исследовательскую группу. Эксперт надеется, что поворотный момент наступит в 2020 году – к тому моменту, по условиям Парижского соглашения, государства-участники должны пересмотреть национальные стратегии в сфере выбросов СО2. Однако, как сообщает The Guardian, текущие обязательства по соглашению смогут ограничить рост глобальной температуры до 3°C, хотя ее повышение даже на 1,5°C критично для многих жителей планеты.

По словам Дэвида Виктора, профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего, рост выбросов углекислого газа происходит одновременно с двумя другими тревожными тенденциями. Во-первых, из-за уменьшения количества загрязняющих аэрозолей в воздухе сильнее нагревается поверхность Земли, а во-вторых, в теплую фазу вступает естественный климатический цикл в Тихом океане. "Глобальное потепление ускоряется. [Эти] три тренда объединятся в течение следующих двадцати лет, чтобы заставить климат меняться быстрее и яростнее, чем ожидалось", – комментирует ученый.

Основными "драйверами" роста выбросов CO2 стали Китай, где их объем увеличился на 4,7%, и Индия с 6,3% ростом, так как по мере развития этих стран растет спрос на ископаемое топливо, в том числе на уголь. Хотя возобновляемые источники энергии постепенно приходят на смену углю, эксперты отмечают, что этого недостаточно, чтобы компенсировать вред от использования ископаемого топлива.

В США показатели выросли на 2,5% из-за необходимости усиленно отапливать и охлаждать дома во время холодной зимы и жаркого лета. Но ожидается, что выбросы начнут сокращаться в следующем году, поскольку с 2005 года дешевый газ, ветряная и солнечная энергия продолжают замещать уголь. С 2005 года использование угля снизилось на 40%, и сейчас оно находится на самом низком уровне с 1979 года.

Тем не менее, согласно подсчетам некоммерческих организаций Urgewald, BankTrack и других, в течение трех лет, прошедших с момента подписания Парижского соглашения, различные финансовые учреждения инвестировали более $478 млрд в 120 угольных предприятий. Самым крупным инвестором является США – государству принадлежит 35,1% от всех инвестиций в секторе, следом идут Япония с долей в 14% и ЕС с 15,7%.

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