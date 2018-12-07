В Нигере реализовали проект переселения редких западноафриканских жирафов

В заповедную зону в Нигере переведены восемь западноафриканских жирафов. Это первая природоохранная мера в отношении данного подвида. Новым местом обитания животных стал центральный регион страны Гадабеджи, где особи этого вида не встречались более 50 лет. Зоологи надеются, что данная мера положительно скажется на популяции. Проект курирует правительство Нигера. Об этом сообщает BBC.
Особи были выловлены в так называемой Зоне жирафов - территории обитания жирафов в 60 км от столицы Ниамей. Ранее западноафриканские жирафы встречались лишь в этой местности. Однако здесь животные делят среду обитания вместе с местным населением и вынуждены соревноваться с людьми за территории и природные ресурсы. Животным угрожает растущее население, незаконная охота и сельскохозяйственная деятельность. В связи с чем Наблюдается миграция животных из Зоны жирафов.
Пойманных жирафов в течение трех недель готовили к транспортировке. Животные проехали 800 км в открытых грузовиках и были выпущены в заповеднике. По словам зоологов, которые осуществляют проект, этот шаг позволит развивать Гадабеджи в качестве флагманского заповедника дикой природы в Нигерии, они также надеются, что переселение ускорит темпы возрождения вида.
По данным Фонда сохранения жирафов (GCF), популяция жирафов сократилась в Африке за последние 30 лет. Несколько региональных подвидов животных, которые обитали на территории Нигерии, Мали, Мавритании и Сенегале, сегодня встречаются лишь в Нигере.
В середине 1990-х годов в дикой природе насчитывалось 49 особей западноафриканского жирафа. В 2008 году этот региональный подвид вошел в список Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП) как вымирающий вид. Благодаря мерам, принятым правительством Нигера, популяция западноафриканских жирафов увеличилась до 600 особей. Это привело к тому, что в прошлом месяце МСОП изменил охранный статус животного на уязвимый вид. С 2005 года усилия по сохранению жирафов поддерживает GCF и Фонд сохранения Сахары.