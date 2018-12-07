Люди с инвалидностью могут улучшить финансовые показатели работодателей

Финансовые показатели компаний, принимавших на работу людей с инвалидностью, оказались выше, чем у организаций, которые не практикуют инклюзивное трудоустройство. Такие выводы приводятся в исследовании, проведенном консалтинговой компанией Accenture совместно с организацией, способствующей созданию инклюзивного рынка труда, Disability:IN и Американской ассоциацией людей с инвалидностью (American Association of People with Disabilities, AAPD). Полный текст работы представлен на сайте Accenture.

Как отмечает Forbes, в США продолжает расти рынок труда, уровень безработицы падает, количество вакансий превосходит число претендентов на них. Только в октябре в стране появились 250 тыс. новых рабочих мест. Но по состоянию на июль 2018 г. лишь 29% американцев трудоспособного возраста (от 16 до 64 лет), имеющих инвалидность, работали по найму. Тогда как среди граждан США без инвалидности доля работающих составляла 75%. В 2017 г. уровень безработицы среди людей с инвалидностью больше чем в два раза превысил аналогичный показатель у лиц без инвалидности: 9,2% против 4,2% соответственно.

Всего в США около 15,1 млн людей трудоспособного возраста имеют инвалидность. По мнению экспертов, если компании включат их в трудовую деятельность, то получат 10,7 млн новых талантливых специалистов. Согласно ранее проведенным исследованиям, прием на работу людей с инвалидностью способствует внедрению инноваций, повышению производительности и улучшению условий труда. Кроме того, трудоустроенные люди платежеспособны. Из-за роста потребления ВВП страны может увеличиться на $25 млрд, если в рынок труда США будет вовлечен хотя бы еще 1% людей с инвалидностью.

Специалисты отмечают, что бизнес-сообщество медлит с вовлечением людей с инвалидностью в трудовую деятельность из-за опасений, что те недостаточно компетентны, повлекут расходы и не принесут пользы. Однако согласно информации министерства труда США, в 59% случаев работодателям обустройство рабочего места для работника с инвалидностью совершенно ничего не стоило. Остальные потратили около $500 на одно место, чтобы обеспечить особые условия труда.

Исследование Accenture было основано на данных опроса 140 ведущих компаний, представляющих все основные отрасли промышленности США. Работа продемонстрировала, что 45 компаний с высоким уровнем социальной ответственности смогли добиться заметно лучших финансовых показателей по сравнению с остальными. У них на 28% выше прибыльность, вдвое больше чистый доход, на 30% лучше эффективность по экономической прибыли и в среднем в два раза выше вероятность обеспечить более высокий совокупный доход акционеров.

Эксперты надеются, что результаты исследования заставят бизнес-сообщество пересмотреть отношение к приему на работу людей с инвалидностью. Хотя согласно принятому в 1990 г. закону, дискриминация людей с инвалидностью во всех областях общественной жизни, включая профессиональную, запрещена.

Авторы исследования отмечают, что для обеспечения равных условий жизни необходимо расширять возможности для людей с инвалидностью. Эксперты признают, что корпоративным культурам компаний предстоит еще претерпеть жесткие изменения, чтобы научиться в полной мере интегрировать людей с инвалидностью.

"Люди хотят жить и принимать самостоятельные решения. Как они могут делать это, не имея оплачиваемой работы? Люди с инвалидностью хотят зарплаты, а не жалости", – считает Тэд Кеннеди-младший, сенатор США от штата Коннектикут, председатель правления AAPD.

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