Делегация ОАК принимает участие в работе ПМЭФ-2019

Президент ОАК Юрий Слюсарь считает, что единственный путь кардинально сократить сроки - применять информационные технологии

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Делегация ОАК принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. В рамках ПМЭФ-2019 президент ОАК Юрий Слюсарь рассказал о планах корпорации по цифровой трансформации. Об этом сообщила пресс-служба ОАК.

"Ключевой фактор конкурентоспособности - это время. Время создания и вывода на рынок новых продуктов. Единственный путь кардинально сократить сроки - применять информационные технологии. Поэтому мы стремимся к цифровизации всех бизнес-процессов. Цифровое проектирование, виртуальные испытания, формирование производственной среды вокруг "цифрового двойника" изделия - это для нас насущная необходимость и ключевой фактор повышения конкурентоспособности. Причем особенность цифрового подхода заключается в том, что каждый "оцифрованный" элемент системы заставляет другие также трансформироваться, иначе сам по себе он не будет эффективен", - заявил Слюсарь.

ОАК внедряет цифровые технологии на всех этапах жизненного цикла создания самолета. Все новейшие образцы авиационной техники, самолеты МС-21, SSJ-100, Ил-114-300, CR929, проектируются с применением безбумажных технологий на основе 3D-моделирования, создаются цифровые двойники изделий, что позволяет анализировать и прогнозировать многие аспекты поведения самолёта с использованием современного программного обеспечения.

В интересах программы воспроизводства модернизированного самолета Ту-160 создана единая информационная среда, в рамках которой с помощью современных программных комплексов в режиме реального времени объединены и работают более 1800 конструкторов и технологов в разных городах, создавая новый самолет. Вычислительные мощности позволяют хранить и обрабатывать терабайты данных и передавать информацию по защищенным каналам связи.

Внедряются технологии суперкомпьютерного моделирования, которые позволяют значительно сократить проведение натурных испытаний и полунатурного моделирования с пилотной отработкой. Это оптимизирует затраты и сокращает сроки вывода новых самолетов на рынок.

Например, внедрение подобных технологий в рамках программы Ил-114-300 приведет к сокращению на 15% количества испытательных полетов.

На производственных площадках, где собирают самолеты SSJ-100, МС-21, Ил-76МД-90А, используют роботизированные линии, которые позволяют сократить время производственного цикла и обеспечить позиционирование отдельных элементов при стыковке конструкции планера с максимальной точностью. Причем, на производстве военно-транспортного самолета Ил-76 впервые создана российская роботизированная линия бесстапельной сборки, которая позволяет увеличить скорость сборки самолетов в 4 раза. Значительная часть процессов при производстве композитного крыла для МС-21, к примеру, выкладка углеродной ленты, полностью автоматизированы.

В перспективе ОАК планирует создать сервис для эксплуатантов своей техники, который будет аккумулировать все данные о техническом состоянии самолета, что позволит прогнозировать и сокращать сроки проведения технического обслуживания, а, в конечном итоге, оптимизировать прямые операционные затраты авиакомпаний на владение самолетом.