Более 400 млн рублей направят на создание 50 спортобъектов в Вологодской области

Расходы на возведение спортобъектов в регионе увеличены в 2019 году втрое по сравнению с 2018 годом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Около 50 спортобъектов планируется построить в Вологодской области к 2023 году. Соответствующее соглашение подписали в пятницу министр спорта РФ Павел Колобков и губернатор области Олег Кувшинников в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сегодня состоялась встреча с министром спорта России Павлом Колобковым, подписано соглашение ... о выделении дополнительных средств федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры в Вологодской области. На 2019 год это 440 млн рублей на строительство спорткомплексов, новых футбольных полей, бассейна, ледового комплекса. Мы обеспечиваем софинансирование из областного бюджета. Сейчас одновременно на территории области будет строиться более 50 спортивных объектов, поэтому поддержка федерального центра и министра спорта нам очень важны", - сказал Кувшинников.

По данным пресс-службы губернатора, расходы на возведение спортобъектов из областного и федерального бюджетов увеличены в 2019 году втрое по сравнению с прошлым годом - с 335,4 млн до 1,044 млрд рублей. В списке 50 новых спортивных объектов также физкультурно-оздоровительные комплексы, искусственные футбольные поля, хоккейные корты, пришкольные стадионы и футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом на стадионе "Витязь" в Вологде, 21 площадка ГТО, крытый каток и другие.

Подписанное соглашение предусматривает также дополнительную поддержку развития базовых видов спорта. За последние четыре года их число удалось увеличить с трех в 2015 году до 16 в 2018 году. Уточняется, что доля населения области, которое регулярно занимается спортом, выросла с 16,9% в 2011 году до 33,5% в 2018.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.