Nokia готова передавать компетенции в рамках СП с "Ростелекомом"

Компании также договорились о возможности создания лаборатории и центра научных исследований и разработок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Финская Nokia в рамках работы в совместном предприятии с "Ростелекомом" готова передавать свои ключевые компетенции и намерена соответствовать требованиям российского законодательства в части оборудования. Об этом сообщил в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

На прошлом ПМЭФ "Ростелеком" и Nokia подписали меморандум о создании совместного предприятия в сфере разработок решений для различных рынков инновационных технологий. Основная задача СП - создание портфеля высокотехнологичных сетевых решений на основе технологий Nokia в интеграции с передовыми отечественными разработками. Газета РБК в начале мая этого года сообщала, что Nokia впервые готова передать права на свои технологии российскому оператору. Речь идет о ряде видов оборудования Nokia, которое после передачи прав может быть признано отечественным.

"Мы на полях ПМЭФ-2019 провели очень подробную встречу. Хотел бы еще раз подтвердить намерения Nokia на очень серьезную работу в России, в том числе с передачей сюда ключевых компетенций. И соответствие требованиям действующего законодательства по статусу российского оборудования они намерены реализовать", - сказал Осеевский, не уточнив о каком именно оборудовании идет речь.

Подписанный на ПМЭФ-2019 меморандум между компаниями нацелен на развитие сотрудничества "Ростелекома" и Nokia в рамках СП "РТК - Сетевые технологии", созданного в сентябре 2018 года. Соглашением предусмотрено взаимодействие в части реализации нацпроекта "Цифровая экономика РФ", а также возможность создания, адаптации и разработки отечественных технологий для мобильных и фиксированных сетей связи с использованием инноваций Nokia. Компании также договорились о возможности создания лаборатории и центра научных исследований и разработок на базе СП для развития новых технологий, дальнейшего использования разработок в интересах "Ростелекома" и его корпоративных клиентов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.