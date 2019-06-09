Эксперт: ПМЭФ соответствует всем тенденциям современной индустрии мероприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) учитывают все тренды развития событийной индустрии при подготовке мероприятия. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев.

В номере журнала Open to the World Национального конгресс-бюро за июнь 2019 года в качестве трендов устойчивого развития событийной индустрии были названы прозрачность и этика компаний, "зеленая еда", цифровизация, новые критерии выбора поставщиков, использование биоматериалов, формирование стандартов, социальная ответственность бизнеса.

"Санкт-Петербургский экономический форум от года к году становится все лучше и современнее, это очевидно. И конечно же, все те тенденции, которые развиваются в мире, и подходы к организации крупнейших мероприятий здесь внедрены и во многом используются", - считает Калачев.

В частности, по его словам, на форуме был учтен тренд на использование здоровой еды и продукции местных производителей. Кроме того, организаторы ПМЭФ обратили внимание на экологические аспекты и еще несколько лет назад ввели раздельный сбор мусора.

Другим важным трендом является применение цифровых технологий. "По сравнению с прошлыми форумами мы видим большой прогресс в этом отношении: стало меньше различных бумажных материалов, а все мероприятия, все взаимодействия переходят в цифру", - сказал Калачев.

Кроме того, отметил он, организаторы ПМЭФ ранее запустили и постоянно совершенствуют специальное приложение форума, которое позволяет назначать встречи, формировать личное расписание, получать информацию о мероприятиях, смотреть трансляции, пользоваться другими информационными услугами.

О форуме

ПМЭФ проходил с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединили девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.