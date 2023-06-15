Совместный проект ГЛОНАСС и "Космической связи" обеспечит навигационный суверенитет России

Подобные решения в нашей стране ранее предоставляли только зарубежные компании, сообщил глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российский сервис высокоточного позиционирования с применением спутниковой связи планируют развернуть во всех отраслях российской экономики, что поможет стране достичь навигационного суверенитета. Соответствующее соглашение подписали на полях ПМЭФ-2023 руководитель ФГУП "Космическая связь" (ГП КС) Алексей Волин и глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич, сообщили в четверг в пресс-службе ГЛОНАСС.

"ГП КС и АО "ГЛОНАСС" уже реализовывают совместный проект по использованию технологии высокоточного позиционирования для обеспечения работы сельхозтехники. И я уверен, что с помощью нового соглашения таких полезных продуктов в области транспорта, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, геодезии и в других сферах станет еще больше. А космическая инфраструктура ГП КС из 12 геостационарных аппаратов обеспечит надежную связь для их работы", - приводятся в пресс-релизе слова Алексея Волина.

По словам Райкевича, в проекте задействован сервис, разработанный АО "ГЛОНАСС", который позволяет без использования локальной наземной инфраструктуры определять позицию объектов с дециметровой точностью. "Подобные решения в нашей стране ранее предоставляли только зарубежные компании, которые объявили об уходе с российского рынка. На базе отечественных технологий мы разработали собственный сервис, который уже успешно протестирован на Северном морском пути от Мурманска до моря Лаптевых", - приводятся его слова. Глава АО "ГЛОНАСС" отметил, что использование спутниковой связи позволит применять сервис на всей территории страны.

Райкевич добавил, что высокий спрос на такие услуги отмечается в транспортной навигации и градостроении, и особенно в сельскохозяйственной промышленности. Высокоточное позиционирование, по его словам, повышает эффективность работы спецтехники на всех этапах производственного процесса - от внесения удобрений до сбора урожая.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.