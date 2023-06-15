В "Технополисе Москва" откроется еще 20 предприятий к концу 2023 года

На новых производствах будут выпускать автомобильные мультимедийные устройства, медицинское оборудование, лекарственные препараты, программное обеспечение, и другие наукоемкие продукты

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Еще 20 новых предприятий откроется в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" к концу 2023 года, с начала года было запущено 11. Об этом в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"ОЭЗ Москвы выступает драйвером развития городской экономики, меняет промышленный и инфраструктурный облик Москвы. С начала этого года на базе особой экономической зоны уже запущено 11 производств. До конца 2023 года планируется открыть еще 20 высокотехнологичных предприятий. Они смогут обеспечить город востребованной и инновационной продукцией, создадут новые рабочие места", - отметил Владимир Ефимов.

По его словам, на новых производствах будут выпускать автомобильные мультимедийные устройства, медицинское оборудование и изделия, лекарственные препараты, программное обеспечение, высокотехнологичное оборудование и другие наукоемкие продукты.

"Из планируемых к открытию в этом году восемь производств размещаются на площадке "Печатники", они будут запущены на готовых производственных площадях. На площадке "Руднево" появится еще восемь предприятий. Столько же на зеленоградской площадке "Алабушево", там производство откроют как на арендуемых площадях инновационных лабораторно-промышленных комплексов, так и в отдельно стоящих корпусах, которые возводят сами резиденты", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, сейчас на шести площадках собой экономической зоны столицы свои производства разместили свыше 200 компаний, более 90 из них являются резидентами ОЭЗ. Этот статус дает им ряд налоговых преференций и льгот, среди которых освобождение на 10 лет от уплаты транспортного, имущественного и земельного налогов, беспошлинный ввоз необходимой продукции, льготные условия аренды и выкупа земли под производства.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.