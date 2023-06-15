Президент РАН сообщил о хороших контактах с академиями наук всего мира, в том числе США

Научная площадка взаимодействия не утрачена, она развивается, заявил Геннадий Красников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российская академия наук поддерживает хорошие отношения со всеми национальными академиями мира, в том числе с коллегами из США. Об этом в четверг на полях ПМЭФ рассказал корреспонденту ТАСС президент РАН Геннадий Красников.

"Вообще со всеми национальными академиями наук мы имеем хорошие контакты, в том числе с американской академией наук. Многие наши академики являются также членами различных международных организаций. Естественно, есть и сложности, но в целом считаем, что научная площадка взаимодействия не утрачена, она развивается. Кроме того, активизируются и контакты со странами БРИКС, Африки, Юго-Восточной Азии. Наука - сфера международная", - заявил Красников.

Он также отметил, что на сегодняшний день в РАН состоит порядка 470 иностранцев, а прошлым летом в ходе выборов почти 50 зарубежных ученых стали новыми членами РАН, в том числе из США, КНР, и других стран.

"Мы считаем, что для нашего времени академическая площадка наиболее комфортна для международного сотрудничества", - сказал глава РАН.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.