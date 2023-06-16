МИД: в Арктическом совете не работает группа по сохранению флоры и фауны в Арктике

В Арктике происходят серьезные климатические изменения, и экономическая деятельность в регионе только усугубляет проблему, отметил посол по особым поручениям МИД РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выразил озабоченность в связи с отсутствием работы в рамках Арктического совета по программе сохранения природы и фауны в Арктике (КАФФ).

"Мы говорим об арктических экосистемах, они не имеют национальных границ. <...> Виды флоры и фауны мигрируют, так сказать, не зная границ, поэтому крайне важно поддерживать международное сотрудничество. Я в этой связи выражаю озабоченность тем, что в рамках Арктического совета не работает группа КАФФ - это группа по сохранению арктической флоры и фауны, очень важный инструмент", - сказал он, выступая в пятницу на сессии "Русская Арктика - центр притяжения. ООПТ XXI века".

Корчунов обратил внимание на то, что в Арктике происходят серьезные климатические изменения, регион открывается для экономической деятельности, "все это усугубляет такую нагрузку на природу". Дипломат также указал на необходимость выработки комплексной линии действий, "которая бы интегрировала и экономических операторов, их ответственную работу <...> и роль регионов, потому что не может центр видеть, что происходит на локальном местном региональном уровне".

"И если мы, действительно, выстроим такую концепцию, тогда нам удастся обеспечить устойчивое развитие Арктического региона, сбалансированно сочетающего экономическую, экологическую и социальную повестку", - заключил дипломат.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.