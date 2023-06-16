В Петербурге пройдет торжественный президиум в честь 300-летия РАН в 2024 году

Важность этого мероприятия для города отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом РАН в рамках ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербург примет торжественное заседание президиума в честь 300-летия Российской академии наук (РАН) в следующем году. Об этом корреспонденту ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал в пятницу президент РАН Геннадий Красников.

"В следующем году у нас будет 300-летие РАН, и мы запланировали проведение выездного заседания нашего президиума в историческом здании на Университетской набережной. Именно в нем в 1724 году и появилась наша академия - можно сказать, что мы вернулись к определенному историческому прошлому", - рассказал Красников.

Важность этого мероприятия для города также отметил на встрече с президентом РАН в рамках ПМЭФ и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Это долгожданное событие для города. Петербург - колыбель российской науки и высшего образования. Для нас чрезвычайно важно взаимодействие с Российской академией наук", - привела слова Беглова пресс-служба Смольного.

Губернатор также подчеркнул, что правительство Санкт-Петербурга входит в число ответственных исполнителей не только по проведению выездного торжественного заседания президиума РАН, но и Всемирного научно-образовательного форума "Наука - обществу и миру".

В сентябре 2022 года Общее собрание членов Российской академии наук приняло решение о создании регионального отделения в Санкт-Петербурге. В Петербурге и Ленинградской области работают почти 200 членов РАН - примерно столько же, сколько в Сибирском отделении академии, и больше, чем в Уральском и в Дальневосточном федеральных округах.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.