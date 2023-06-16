Профессор Сколтеха: сфера разработки ИИ объединяет российскую и западную науку

Директор Центра технологий искусственного интеллекта Сколтеха назвал сферу разработки систем машинного обучения аполитичной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Западные специалисты в сфере разработки искусственного интеллекта (ИИ) продолжают активное сотрудничество с российскими коллегами несмотря на постоянное политическое давление, что делает эту область науки одним из последних каналов научного сотрудничества с Западом. Такое мнение на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) озвучил директор Центра технологий искусственного интеллекта Сколтеха Иван Оселедец.

"Сфера разработки систем машинного обучения и искусственного интеллекта оказалась очень аполитичной. Нас ниоткуда не выгоняют, флаги снимать не заставляют, статьи выходят. Мы стараемся сохранить это сотрудничество, а также и западные коллеги настроены на его сохранение несмотря на то, что им постоянно угрожают. Сфера разработки искусственного интеллекта пока остается одним из немногих "мостов" для взаимодействий российских ученых с мировой наукой", - заявил Оселедец.

По его словам, сохранение этих взаимодействий позволяет российским ученым посещать ведущие научные конференции, обмениваться мнениями с зарубежными коллегами, публиковаться в ведущих научных журналах и оставаться на переднем крае развития систем искусственного интеллекта. Как отметил Оселедец, благодаря этим факторам у российских ученых есть время на то, чтобы адаптироваться к сотрудничеству с коллегами из Китая и Индии, чему пока мешает языковый барьер и разница в менталитетах.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.