На ПМЭФ подписали соглашения о создании в России пяти кампусов мирового уровня

Они обеспечат 15 тысяч мест для студентов и преподавателей, что является серьезным прибавлением к образовательной инфраструктуре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Подписание соглашений о создании пяти студенческих кампусов мирового уровня на 15 тыс. мест для студентов и преподавателей состоялось на Петербургском международном экономическом форуме. Современные объекты появятся в Архангельской, Ивановской, Самарской, Сахалинской, областях и Хабаровском крае.

"Мы сегодня подписываем соглашения, которые обеспечат создание для студентов и преподавателей более 15 тыс. мест. Это очень большой прирост, это дополнительный прирост, как вы понимаете, и более полумиллиона квадратных метров научных, образовательных, культурно-спортивных площадей. Это очень серьезное прибавление к инфраструктуре всей системы образования, науки и технологичного предпринимательства, которое, безусловно, конвертируется в очень мощный экономический эффект", - сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко на церемонии подписания.

Хабаровский край заключил концессионное соглашение о создании и эксплуатации Межвузовского кампуса Хабаровска, Архангельская область - о финансировании, создании и эксплуатации студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда", Сахалинская область подписала акт о заключении концессионного соглашения о проектировании, создании и эксплуатации кампуса в городе Южно-Сахалинске Сахалинской области. Также было заключено концессионное соглашение о создании международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара Самарской области, соглашение о финансировании, создании и эксплуатации кампуса "Большая ивановская мануфактура".

Чернышенко напомнил, что на данный момент на разных стадиях реализации находится 17 кампусов. Особенно важно, что студенты, которые там обучаются, по словам зампреда правительства, не уезжают, получив образование, а остаются в своем регионе и помогают развивать экономику.

"Президент поставил задачу, чтобы это была не только комфортная среда для учебы, но и это, по сути, делается система, в которой создаются кадры будущего и создаются технологии будущего, поскольку обеспечивается очень прочная связь между технологическим предпринимателем, между бизнесом и наукой, и образованием. Именно современные кампусы позволяют достичь такого результата", - сказал Чернышенко.

Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году создать сеть из 25 современных кампусов. Для создания кампусов ранее были проведены два отбора заявок, в рамках которых выбрали 17 проектов: восемь - в 2021 году, девять - в 2022 году. Это позволит создать более 61 тыс. мест для подготовки кадров в соответствии с направлениями региональных стратегий социально-экономического развития, а также увеличит долю обучающихся, систематически занимающихся наукой молодых преподавателей и ученых.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.