Гендиректор Роскосмоса предложил создать технологический альянс в рамках БРИКС

Юрий Борисов считает, что коллеги по союзу могут разделять эту идею

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) необходимо перейти от отдельных проектов по сотрудничеству в космической отрасли к технологическому альянсу. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Я считаю, что назрел вопрос серьезно рассмотреть вопрос перехода от отдельных проектов, связанных с партнерством в рамках уникального объединения БРИКС, к технологическому альянсу", - отметил Борисов.

Глава Роскосмоса также предположил, что коллеги в какой-то степени разделяют эти мысли. "Я думаю, что мы найдем правильные пути, как выстроить этот альянс в будущем", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.