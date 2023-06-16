Россия и ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании в области культуры

В российском Минкульте отметили, что в качестве приоритетных направлений дальнейшего взаимодействия стороны определили сохранение культурного наследия и защиту интеллектуальной собственности

ТАСС, 16 июня. Министр культуры РФ Ольга Любимова и министр культуры и молодежи Объединенных Арабских Эмиратов Салем Халид Аль Касими подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) меморандум о взаимопонимании по культурному сотрудничеству, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ в пятницу.

"Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и министр культуры и молодежи Объединенных Арабских Эмиратов Салем Халид Аль Касими на полях XXVI Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о взаимопонимании по культурному сотрудничеству. В качестве приоритетных направлений дальнейшего взаимодействия на среднесрочную перспективу стороны определили сохранение культурного наследия и защиту интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что в последние годы российско-эмиратское сотрудничество в сфере культуры вышло на качественно новый уровень. "Так, в ноябре прошлого года в Дубае, на одном из крупнейших кинорынков контента, "Роскино" организовало объединенный стенд российской киноиндустрии. 14 российских компаний представили участникам свыше 60 кинопроектов. Также в начале декабря в ОАЭ прошли Дни российского кино Russian Film Festival, в рамках которых состоялся премьерный показ анимационного фильма "Чинк: хвостатый детектив". Кроме этого, в конце прошлого года Минкультуры России провело на площадке инновационного культурного центра "Театр цифрового искусства" в Дубае первые в истории Дни культурного наследия России в ОАЭ", - сказали в Минкультуры.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.