Перед кабмином также была поставлена задача снизить уровень бедности

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству обратить особое внимание на обеспечение роста зарплат. Поручения были даны по итогам Петербургского международного экономического форума, который прошел 18-21 июня.

Помимо этого, перед кабмином поставлена задача снизить уровень бедности. Эти поручения правительство должно выполнить при разработке плана структурных изменений в российской экономике, в частности в структуре потребления.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен будет предоставить доклад президенту 1 октября.