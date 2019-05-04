В Дагестане стартовал патриотический автопробег в Севастополь

МАХАЧКАЛА, 4 мая. /ТАСС/. Патриотический автопробег стартовал из Дербента в Севастополь. Участники акции планируют принять участие в шествии Бессмертного полка и в параде Победы в Севастополе, говорится в сообщении пресс-службы мэрии Дербента.

"4 мая колонна автомобилей выехала из Дербента по направлению в Севастополь. Автопробег посвящен подвигу 345-й дагестанской стрелковой дивизии в Севастополе в период Великой Отечественной войны. В нем принимают участие люди из разных городов и районов республик России на 7 автомобилях. Автопробег стартовал от Дербентской детской поликлиники, на месте которой во время Великой Отечественной войны находился штаб 345-й стрелковой дивизии", - говорится в сообщении.

Планируется, что по прибытии в Севастополь участники примут участие в акции "Бессмертный полк" и в параде Победы. Причиной организации автопробега послужила находка археологов солдатской ложки с надписью: "Дербент" при раскопках в Севастополе.

"Наши коллеги поисковики нашли в Севастополе серебряную ложку с надписью: "Дербент". С этого момента мы стали подробно изучать историю 345-й стрелковой дивизии. Поисковые отряды из Дагестана сейчас находятся в Севастополе, проводят там раскопки: отряд "Кавказ" из Хасавюрта нашел останки 50 бойцов на месте гибели дивизии. Сегодня пройдет их захоронение. Специально для этого, скульптор из Дагестана Магомед-Али Алиев вырезал на глыбе Дербентского камня очертания Дербентской крепости "Нарын-кала", журавлей и лики героев - он будет посвящен всем, кто погиб при обороне Севастополя", - передает пресс-служба слова руководителя регионального отделения поискового движения России Хайбуллы Омарова.