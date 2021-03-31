Как услышать Эдварда Мунка

Будущий художник еще ребенком пережил смерть матери, брата и сестры, и это, конечно, повлияло на его психологическое состояние: Эдвард Мунк боялся смерти и опасался природы, не любил цветы, связывая их с болезнью или похоронами, а отношения с женщинами считал помехой творчеству. И все эти страхи отразились в его работах.

Почему картины Мунка заставляют нас нервничать? Что связывает знаменитый «Крик» с Достоевским? И почему художник не любил писать руки и пальцы? Разобраться в этом нам помогла Анна Познанская, старший научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX—XX вв.еков Пушкинского музея.