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Подкаст "Куинджи охрип": истории о художниках, которые вы не слышали

Как услышать Эдварда Мунка

© Василина Баженова/ТАСС

Будущий художник еще ребенком пережил смерть матери, брата и сестры, и это, конечно, повлияло на его психологическое состояние: Эдвард Мунк боялся смерти и опасался природы, не любил цветы, связывая их с болезнью или похоронами, а отношения с женщинами считал помехой творчеству. И все эти страхи отразились в его работах.

Почему картины Мунка заставляют нас нервничать? Что связывает знаменитый «Крик» с Достоевским? И почему художник не любил писать руки и пальцы? Разобраться в этом нам помогла Анна Познанская, старший научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX—XX вв.еков Пушкинского музея.

Подкаст "Куинджи охрип": как услышать Эдварда Мунка
  • 00:48 — О мифах вокруг «Крика» (а еще выясняем, каким было первое назнвание картины и при чем тут Достоевский)
  • 7:36 — Почему критики называли работы Мунка безнравственными, болезненными и грубыми
  • 11:52 — Откуда появилось мнение о мании преследования у художника
  • 17:46 — Об увлечении оккультизмом и аномальным явлениями
  • 23:40 — Почему в картинах Мунка нет черного цвета

Слушайте в любом удобном приложении:

Подкаст "Куинджи охрип": истории о художниках, которые вы не слышали
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