Первый выпуск подкаста "Город грешников" мы посвятили Настасье Филипповне - главной героине романа Достоевского "Идиот". Почему ее судьба была предопределена? Это история в пяти актах: детство, сватовство, муки выбора, падение и смерть.
Подкаст "Город грешников". "Идиот": Выбор
В ролях:
- Настасья Филипповна Барашкова - Мириам Сехон
- Смерть - Юрий Стоянов
- Князь Лев Мышкин - Дмитрий Чеботарев
- Афанасий Иванович Тоцкий - Сергей Гилев
- Купец Парфен Рогожин - Олег Булгак
- Конферансье - Рамаз Чиаурели
Эксперты:
- Гендерная исследовательница, докторантка Центрально-Европейского университета Александра Талавер
- Психолог, соучредитель центра "Не терпи" Татьяна Орлова
- Писатель, историк, основатель и президент Фонда Достоевского Игорь Волгин
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