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Аудиоперформанс по мотивам книг Достоевского

Подкаст "Город грешников". "Идиот": Выбор

© Василина Баженова/ТАСС

Первый выпуск подкаста "Город грешников" мы посвятили Настасье Филипповне - главной героине романа Достоевского "Идиот". Почему ее судьба была предопределена? Это история в пяти актах: детство, сватовство, муки выбора, падение и смерть.

Подкаст "Город грешников". "Идиот": Выбор

В ролях:

  • Настасья Филипповна Барашкова - Мириам Сехон
  • Смерть - Юрий Стоянов
  • Князь Лев Мышкин - Дмитрий Чеботарев
  • Афанасий Иванович Тоцкий - Сергей Гилев
  • Купец Парфен Рогожин - Олег Булгак
  • Конферансье - Рамаз Чиаурели

Эксперты:

  • Гендерная исследовательница, докторантка Центрально-Европейского университета Александра Талавер
  • Психолог, соучредитель центра "Не терпи" Татьяна Орлова
  • Писатель, историк, основатель и президент Фонда Достоевского Игорь Волгин

Слушайте в любом удобном приложении:

Аудиоперформанс по мотивам книг Достоевского
ТАСС представляет подкаст-перформанс "Город грешников"
ТАСС представляет подкаст-перформанс "Город грешников"
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