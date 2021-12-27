В "Городе грешников" сегодня суд: слушается дело Федора Павловича Карамазова. Прокурор, адвокат, свидетели - его же семья, но есть ли среди них хотя бы один правый? И можно ли отправить на скамью подсудимых само явление - карамазовщину? Это история семьи, где виноваты все - и никто.
В ролях:
- Федор Павлович Карамазов - Юрий Стоянов
- Дмитрий Карамазов - Сергей Гилев
- Иван Карамазов - Никита Кологривый
- Алексей Карамазов - Влад Копп
- Павел Смердяков - Олег Булгак
- Судья - Алена Кахута
- Конферансье - Рамаз Чиаурелли
- Неизвестный из толпы - Илья Сизов
Эксперты:
- Писатель, историк, основатель и президент Фонда Достоевского Игорь Волгин
- Психолог, соучредитель центра "Не терпи" Татьяна Орлова
- Адвокат Михаил Салкин
- Философ, автор около 100 научных работ о Достоевском Алексей Лесевицкий
Подкаст "Город грешников". "Братья Карамазовы": Суд
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