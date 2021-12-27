Подкаст "Город грешников". "Братья Карамазовы": Суд

В "Городе грешников" сегодня суд: слушается дело Федора Павловича Карамазова. Прокурор, адвокат, свидетели - его же семья, но есть ли среди них хотя бы один правый? И можно ли отправить на скамью подсудимых само явление - карамазовщину? Это история семьи, где виноваты все - и никто.

В ролях:

Федор Павлович Карамазов - Юрий Стоянов

Дмитрий Карамазов - Сергей Гилев

Иван Карамазов - Никита Кологривый

Алексей Карамазов - Влад Копп

Павел Смердяков - Олег Булгак

Судья - Алена Кахута

Конферансье - Рамаз Чиаурелли

Неизвестный из толпы - Илья Сизов

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