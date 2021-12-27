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Аудиоперформанс по мотивам книг Достоевского

Подкаст "Город грешников". "Братья Карамазовы": Суд

© Анастасия Зотова/ТАСС

В "Городе грешников" сегодня суд: слушается дело Федора Павловича Карамазова. Прокурор, адвокат, свидетели - его же семья, но есть ли среди них хотя бы один правый? И можно ли отправить на скамью подсудимых само явление - карамазовщину? Это история семьи, где виноваты все - и никто.

В ролях:

  • Федор Павлович Карамазов - Юрий Стоянов
  • Дмитрий Карамазов - Сергей Гилев
  • Иван Карамазов - Никита Кологривый
  • Алексей Карамазов - Влад Копп
  • Павел Смердяков - Олег Булгак
  • Судья - Алена Кахута
  • Конферансье - Рамаз Чиаурелли
  • Неизвестный из толпы - Илья Сизов

Эксперты:

  • Писатель, историк, основатель и президент Фонда Достоевского Игорь Волгин
  • Психолог, соучредитель центра "Не терпи" Татьяна Орлова
  • Адвокат Михаил Салкин 
  • Философ, автор около 100 научных работ о Достоевском Алексей Лесевицкий
Подкаст "Город грешников". "Братья Карамазовы": Суд

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Аудиоперформанс по мотивам книг Достоевского
Подкаст "Город грешников". "Бесы": Исповедь
Подкаст "Город грешников". "Бесы": Исповедь
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