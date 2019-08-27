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"Тактус": все, что вы хотели знать о классике

Выпуск 1: От невм и крюков до современных нот

Подкаст "Тактус". Выпуск 1: Что написано в нотах и как удалось перенести музыку на бумагу?

Первый (по крайней мере, известный человечеству) способ зафиксировать музыкальные звуки графически возник еще в раннем Средневековье. Это были невмы — знаки, обозначавшие мелодические повороты и типовые фигуры, из которых состояла церковная музыка того времени. В русском православии эти знаки, использовавшиеся в церковной же музыке, назывались крюками. Как музыка прошла путь от невм и крюков до современных нот и ритенуто и аччелерандо, — в первом выпуске подкаста "Тактус". 

Ведущий подкаста — пианист, музыковед, пропагандист классической музыки и радиоведущий Алексей Сканави.

Слушать подкаст можно на tass.ru, Anchor.fm, "Яндекс.Музыке" и "ВКонтакте". Присылайте свои отзывы, вопросы или предложения новых тем на адрес taktus@tass.ru.

Проект подготовлен совместно с фирмой "Мелодия".

 

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