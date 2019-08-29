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Подкаст "По карману": как понять, куда уходят ваши деньги

Выпуск 2: Семейный бюджет. Ожидание и реальность

Подкаст "По карману". Выпуск 2: Семейный бюджет. Ожидание и реальность

Если ваш финансовый план (о нем мы рассказывали в первом выпуске) вызывает тоску и вопрос "А где мне взять на все это деньги?", необходим семейный бюджет. В идеале такой, который сможет учесть не только обязательные платежи, но и все спонтанные расходы (ну или хотя бы их часть). В этом выпуске разбираемся, как именно должен выглядеть семейный бюджет и где взять деньги на "подушку безопасности". Ведущая подкаста - бизнес-консультант Надя Грошева.

Слушайте подкаст на tass.ru, "Яндекс.Музыке" и "ВКонтакте".

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Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу podcasts@tass.ru.

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