Выпуск 2: Семейный бюджет. Ожидание и реальность

Если ваш финансовый план (о нем мы рассказывали в первом выпуске) вызывает тоску и вопрос "А где мне взять на все это деньги?", необходим семейный бюджет. В идеале такой, который сможет учесть не только обязательные платежи, но и все спонтанные расходы (ну или хотя бы их часть). В этом выпуске разбираемся, как именно должен выглядеть семейный бюджет и где взять деньги на "подушку безопасности". Ведущая подкаста - бизнес-консультант Надя Грошева.

Слушайте подкаст на tass.ru, "Яндекс.Музыке" и "ВКонтакте".

А также в приложениях, где вы можете подписаться на обновления и оставить отзыв:

Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу podcasts@tass.ru.