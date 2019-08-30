Выпуск 2: Почему и как композиторы становятся великими?

Кто решает, великий композитор или так себе? Зависит ли это от того, сколько произведений он написал? Или в каком количестве жанров умел сочинять? А можно ли назвать композитора действительно великим, если знаменитым и популярным стало лишь одно его произведение?

Во втором выпуске подкаста "Тактус" пианист и музыковед Алексей Сканави разбирается, как и почему музыка остается в истории, и причем тут помещик Глинка, ученый Бородин и военный моряк Римский-Корсаков.

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