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Подкаст "Тактус": все, что вы хотели знать о классике

Выпуск 2: Почему и как композиторы становятся великими?

Подкаст "Тактус". Выпуск 2: Почему и как композиторы становятся великими?

Кто решает, великий композитор или так себе? Зависит ли это от того, сколько произведений он написал? Или в каком количестве жанров умел сочинять? А можно ли назвать композитора действительно великим, если знаменитым и популярным стало лишь одно его произведение?

Во втором выпуске подкаста "Тактус" пианист и музыковед Алексей Сканави разбирается, как и почему музыка остается в истории, и причем тут помещик Глинка, ученый Бородин и военный моряк Римский-Корсаков.

Слушайте подкаст на tass.ru и "ВКонтакте". А также в приложениях, где вы можете подписаться на обновления и оставить отзыв: Google PodcastsAnchor.fmPocket Casts

Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу taktus@tass.ru.

Проект подготовлен совместно с фирмой "Мелодия".

В выпуске звучит произведение Михаила Клеофаса Огинского Полонез ля минор "Прощание с Родиной". Исполняет Алексей Сканави, фортепиано.

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