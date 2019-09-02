Выпуск 3: Что делать с долгами?

Не так важно, почему у вас появился кредит или долг, платить все равно нужно каждый месяц. Чтобы оценить, кому, сколько и на какой срок вы еще должны, запросите кредитную историю. В большинстве случаев избавиться от долгов поможет перераспределение доходов, в сложной ситуации - рефинансирование или личное банкротство. Как это работает, обсуждаем с Надей Грошевой в новом выпуске подкаста "По карману". Заодно разберемся, что делать, если в кредитной истории появился заем, которого вы не брали.

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