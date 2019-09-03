{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Подкаст "Тактус": все, что вы хотели знать о классике

Выпуск 3: Бетховен и его Элиза

Подкаст "Тактус". Выпуск 3: Бетховен и его Элиза

Посвящение музыкальных произведений важным персонам довольно часто было связано с экономикой: основу дохода композиторов составляли спонсорские пожертвования от богатых покровителей. Большинство симфоний, фортепианных концертов и сонат, струнных квартетов и камерных ансамблей Бетховена были адресованы князьям, герцогам и графам. Однако кому именно он посвятил небольшую фортепианную пьесу, ставшую одной из самых популярных в истории, до сих не установлено. Кем могла быть Элиза и как ее звали на самом деле - в новом выпуске подкаста "Тактус".

Слушайте подкаст на tass.ru и "ВКонтакте". А также в приложениях, где вы можете подписаться на обновления и оставить отзыв: Google PodcastsAnchor.fmPocket Casts

Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу taktus@tass.ru.

Проект подготовлен совместно с фирмой "Мелодия".

В выпуске звучит произведение Людвига ван Бетховена "К Элизе", WoO 59. Исполняет Алексей Сканави, фортепиано.

Подкаст "По карману": как понять, куда уходят ваши деньги
Выпуск 3: Что делать с долгами?
Читать полностью