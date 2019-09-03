Выпуск 3: Бетховен и его Элиза

Посвящение музыкальных произведений важным персонам довольно часто было связано с экономикой: основу дохода композиторов составляли спонсорские пожертвования от богатых покровителей. Большинство симфоний, фортепианных концертов и сонат, струнных квартетов и камерных ансамблей Бетховена были адресованы князьям, герцогам и графам. Однако кому именно он посвятил небольшую фортепианную пьесу, ставшую одной из самых популярных в истории, до сих не установлено. Кем могла быть Элиза и как ее звали на самом деле - в новом выпуске подкаста "Тактус".

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