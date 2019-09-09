Выпуск 5: Плюсы и минусы кредиток

За весь прошлый год российские банки выдали 11,5 млн новых кредитных карт, а с января по июль 2019-го было оформлено еще почти 5,5 млн новых карт - на более чем 350 млрд рублей. Кредитки по-прежнему остаются одним из самых быстрорастущих видов кредитования: удобство использования и некоторая отстраненность от процесса займа только повышают их популярность. В этом выпуске подкаста "По карману" разбираемся с плюсами кредитных карт и ищем самые серьезные минусы.

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