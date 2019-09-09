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Подкаст "По карману": как понять, куда уходят ваши деньги

Выпуск 5: Плюсы и минусы кредиток

Подкаст "По карману". Выпуск 5: Плюсы и минусы кредиток

За весь прошлый год российские банки выдали 11,5 млн новых кредитных карт, а с января по июль 2019-го было оформлено еще почти 5,5 млн новых карт - на более чем 350 млрд рублей. Кредитки по-прежнему остаются одним из самых быстрорастущих видов кредитования: удобство использования и некоторая отстраненность от процесса займа только повышают их популярность. В этом выпуске подкаста "По карману" разбираемся с плюсами кредитных карт и ищем самые серьезные минусы.

Слушайте подкаст на tass.ru, "Яндекс.Музыке" и "ВКонтакте".

А также в приложениях, где вы можете подписаться на обновления и оставить отзыв:

Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу podcasts@tass.ru.

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