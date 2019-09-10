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Подкаст "Тактус": все, что вы хотели знать о классике

Выпуск 5: Музыка и время

Подкаст "Тактус". Выпуск 5: Музыка и время

Связь музыки и времени настолько тесная, что по сути музыка – это и есть время, только определенным образом организованное и структурированное. Но музыкальное время все-таки отличается от "общечеловеческого". Так что такое музыкальное время, как его можно измерить? Зачем нужны ритм, темп и метр? И чем они отличаются? Как можно изобразить время в музыке? Об этом пятый выпуск подкаста "Тактус" с Алексеем Сканави.

Слушайте подкаст на tass.ru и "ВКонтакте". А также в приложениях, где вы можете подписаться на обновления и оставить отзыв:

Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу taktus@tass.ru.

Проект подготовлен совместно с фирмой "Мелодия".

В выпуске звучит произведение Йозефа Гайдна Симфония № 101 Ре мажор «Часы», Hob. I :101, II. Andante. Исполняет Московский камерный оркестр, дирижер Рудольф Баршай

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