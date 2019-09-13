Выпуск 6: Музыка ученых и жонглеров

Принято считать, что европейская музыкальная наука зародилась еще в античные времена. Несмотря на то, что вменяемая прикладная теория музыки, хоть как-то описывавшая то, что тогда реально звучало, возникла не раньше 10 века, средневековые музыкальные ученые постоянно ссылались на античных авторов. Фактически вся теоретическая часть классической музыки выросла из работ средневековых ученых, работавших в католических монастырях. Поэтому несколько столетий ученая музыка была посвящена строго религиозной тематике, а отклонение от канона грозило сжиганием на костре за ересь. С другой стороны, источником академической музыки стали жонглеры и менестрели - странствующие музыканты. Они часто выступали вместе с певцами и поэтами, дополняя инструментальной музыкой их пение и декламацию стихов. Как услышать и понять музыкальные произведения тех лет? Об этом в новом выпуске подкаста "Тактус" с Алексеем Сканави.

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