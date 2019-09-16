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Подкаст "По карману": как понять, куда уходят ваши деньги

Выпуск 7: Как научиться копить?

Подкаст "По карману". Выпуск 7: Как научиться копить?

Две трети российских семей не имеют возможности откладывать деньги: по данным социологов, 32% россиян считают, что сейчас плохое время для сбережений, откладывать готовы лишь те, у кого заметно растет доход. При этом независимо от размера зарплаты 80% населения постсоветского пространства тратят столько же, сколько и зарабатывают. Можно ли научиться копить и нужно ли это делать? Как откладывать хоть что-то и не тратить это что-то раньше времени? Об этом новый выпуск подкаста "По карману".

Слушайте подкаст на tass.ru, "Яндекс.Музыке" и "ВКонтакте".

А также в приложениях, где вы можете подписаться на обновления и оставить отзыв:

Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу podcasts@tass.ru.

 

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