Выпуск 7: Как научиться копить?

Две трети российских семей не имеют возможности откладывать деньги: по данным социологов, 32% россиян считают, что сейчас плохое время для сбережений, откладывать готовы лишь те, у кого заметно растет доход. При этом независимо от размера зарплаты 80% населения постсоветского пространства тратят столько же, сколько и зарабатывают. Можно ли научиться копить и нужно ли это делать? Как откладывать хоть что-то и не тратить это что-то раньше времени? Об этом новый выпуск подкаста "По карману".

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