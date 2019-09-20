Подкаст "Тактус". Выпуск 8: Что было, когда классики не было?
Что такое классика, и что считают классикой сами музыканты? За что ценятся Моцарт, Бетховен и Гайдн? И кто вообще решил, что именно их музыка - классическая? Что было, когда классики не было, и что стало с ней потом? Об этом в новом выпуске подкаста "Тактус" с Алексеем Сканави.
Слушайте нас на tass.ru и "ВКонтакте". А также в приложениях, где вы можете подписаться на обновления и оставить отзыв:
Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу taktus@tass.ru.
Проект подготовлен совместно с фирмой "Мелодия".
В выпуске звучит 1-я часть 1-й Симфонии Людвига ван Бетховена в исполнении симфонического оркестра под управлением Рудольфа Баршая.