Подкаст "Тактус". Выпуск 8: Что было, когда классики не было?

Что такое классика, и что считают классикой сами музыканты? За что ценятся Моцарт, Бетховен и Гайдн? И кто вообще решил, что именно их музыка - классическая? Что было, когда классики не было, и что стало с ней потом? Об этом в новом выпуске подкаста "Тактус" с Алексеем Сканави.

Слушайте нас на tass.ru и "ВКонтакте". А также в приложениях, где вы можете подписаться на обновления и оставить отзыв:

Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу taktus@tass.ru.

Проект подготовлен совместно с фирмой "Мелодия".