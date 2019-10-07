Выпуск 13: Как жить на пенсии?

На что вы будете жить, когда перестанете работать? Хватит ли вам пенсии? И как именно она формируется? Как увеличить будущую пенсию и не потерять уже накопленное? Что такое пенсионные баллы и зачем они нужны? В этом выпуске поговорили с нашим слушателем Дмитрием - пенсионные сбережения его семьи "увели" мошенники - и узнали у юриста Евгения Именитова, что делать в такой ситуации.

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