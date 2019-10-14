Как защитить деньги от телефонных мошенников?

Почти треть россиян призналась, что они или их близкие лишались денег из-за телефонного мошенничества, это данные опроса, который провела компания OMI по заказу "Лаборатории Касперского". Исследование показало, что почти каждый десятый респондент из-за такого мошенничества терял крупную сумму денег. При этом только 4% опрошенных обращались в полицию.

В этом выпуске подкаста "По карману" мы решили разобраться, как действовать в такой ситуации.