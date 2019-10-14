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Подкаст "По карману": как понять, куда уходят ваши деньги

Как защитить деньги от телефонных мошенников?

Описание
© Артем Геодакян/ТАСC

Почти треть россиян призналась, что они или их близкие лишались денег из-за телефонного мошенничества, это данные опроса, который провела компания OMI по заказу "Лаборатории Касперского". Исследование показало, что почти каждый десятый респондент из-за такого мошенничества терял крупную сумму денег. При этом только 4% опрошенных обращались в полицию.

В этом выпуске подкаста "По карману" мы решили разобраться, как действовать в такой ситуации.

  • Как распознать телефонных мошенников? Во-первых, они представляются сотрудниками банка и даже верно называют ваши имя и фамилию, во-вторых, пытаются любым способом выманить у вас код доступа к личному кабинету (00:20).
  • Как себя обезопасить? Лучше всего сразу повесить трубку и ничего не говорить (01:35).
  • Кто несет ответственность за потерю денег, клиент или банк? По мнению юриста, если клиент сам выдал свои данные, обвинить банк не получится (02:21).
  • Почему происходит утечка ваших данных? В большинстве случаев в утечке информации виноваты сотрудники банков, но можно ли их наказать? (03:48)
  • Что делать, если вы стали жертвой мошенников? Самый первый шаг - срочно самому связаться с банком (04:57).
Подкаст "По карману". Выпуск 15: Как защитить деньги от телефонных мошенников?

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Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу podcasts@tass.ru.

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Подкаст "По карману": как понять, куда уходят ваши деньги
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