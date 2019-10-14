Почти треть россиян призналась, что они или их близкие лишались денег из-за телефонного мошенничества, это данные опроса, который провела компания OMI по заказу "Лаборатории Касперского". Исследование показало, что почти каждый десятый респондент из-за такого мошенничества терял крупную сумму денег. При этом только 4% опрошенных обращались в полицию.
В этом выпуске подкаста "По карману" мы решили разобраться, как действовать в такой ситуации.
- Как распознать телефонных мошенников? Во-первых, они представляются сотрудниками банка и даже верно называют ваши имя и фамилию, во-вторых, пытаются любым способом выманить у вас код доступа к личному кабинету (00:20).
- Как себя обезопасить? Лучше всего сразу повесить трубку и ничего не говорить (01:35).
- Кто несет ответственность за потерю денег, клиент или банк? По мнению юриста, если клиент сам выдал свои данные, обвинить банк не получится (02:21).
- Почему происходит утечка ваших данных? В большинстве случаев в утечке информации виноваты сотрудники банков, но можно ли их наказать? (03:48)
- Что делать, если вы стали жертвой мошенников? Самый первый шаг - срочно самому связаться с банком (04:57).
Подкаст "По карману". Выпуск 15: Как защитить деньги от телефонных мошенников?
Слушайте подкаст на tass.ru, "Яндекс.Музыке" и "ВКонтакте".
А также в приложениях, где вы можете подписаться на обновления и оставить отзыв:
Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу podcasts@tass.ru.