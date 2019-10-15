Есть в оркестре один человек, который не играет ни одной ноты и сам ничего не исполняет, но при этом фактически считается самым главным участником концерта. Зачем нужен дирижер и можно ли обойтись без него?
В этом выпуске вы узнаете:
- Так почему дирижер так важен? Главная его цель - скоординировать действия музыкантов между собой, особенно, когда речь идет о группах музыкантов, каждая из которых играет одну и ту же партию (01:15).
- Может кто-то руководить музыкантами, кроме дирижера? Конечно, но все зависит от размера коллектива музыкантов: например, трио или квартет может обойтись и без дирижера, а в ансамблях или небольших оркестрах роль руководителя играет тот, кто исполняет партию первой скрипки. Но с большими оркестрами так не работает (01:40).
- А быть дирижером опасно? На первый взгляд, не очень. Но, например, был такой знаменитый французский придворный капельмейстер Жан-Батист Люлли (еще и крестный отец детей короля Людовика XIV). И однажды Люлли, дирижируя оркестром, случайно воткнул тяжелый капельмейстерский жезл себе в ногу. В итоге - заражение крови и смерть (02:42).
- Так что же именно делает дирижер? Во-первых, задает музыкантам темп и следит за тем, чтобы те с него не сбивались. Во-вторых, показывает музыкантам, как именно нужно играть то, что написано в нотах (04:09).
- И почему он стоит спиной к слушателям? На самом деле, раньше дирижеры стояли как раз-таки лицом к ним и спиной к оркестру: отворачиваться от слушателей, которые чаще всего стояли гораздо выше дирижера на социальной лестнице, было неприлично. Но управлять оркестром, стоя к оркестру спиной, и быть при этом частью процесса, почти невозможно. Считается, что первым, кто нарушил эту традицию, был Рихард Вагнер (04:31).
- А еще можете услышать первую часть знаменитой 5-й Симфонии Людвига ван Бетховена. Исполняет Симфонический оркестр Ленинградской государственной филармонии, дирижер - Евгений Мравинский (06:52).
Подкаст "Тактус". Выпуск 15: Зачем музыкантам дирижер?
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