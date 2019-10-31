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Подкаст "По карману": как понять, куда уходят ваши деньги

Что будет с вашей пенсией?

Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

В этом выпуске снова разбираемся в пенсиях. Несколько дней назад был опубликован проект новой системы накопительной пенсии. Его назвали гарантированным пенсионным планом, если его поддержат на всех уровнях, то запустят уже в 2021 году. Как тогда изменится ваша пенсия?

Подкаст "По карману". Выпуск 20: Что будет с вашей пенсией?
  • Что такое гарантированный пенсионный план? В России пенсия граждан делится на страховую и накопительную части. Страховая пенсия формируется в пенсионных баллах, а реальные деньги идут на выплаты сегодняшним пенсионерам. Накопительная пенсия - это живые деньги, которые лежат на специальных счетах. Пенсионные фонды эти деньги вкладывают - и получают инвестиционный доход. Вот для накопительной части и придумали новую систему.
  • Что это значит для всех? Главное отличие новой системы - добровольное участие. То есть люди сами будут принимать решение: хотят они участвовать в пенсионном накоплении или нет.
  • А как получить деньги? Для начала их нужно внести. Вы можете перечислять в гарантированный пенсионный план любую сумму (фиксированную или в виду процента от зарплаты, можно даже всю зарплату). А получить эти деньги можно тремя способами: распределив выплаты на 15 лет, единовременной выплатой или досрочной выплатой. У каждого варианта есть свои условия.
  • Так может выгоднее копить на пенсию самому? Можно и самому. Для этого есть банковские депозиты, негосударственное пенсионное обеспечение и другие способы. Но и от государственных вариантов отказываться не стоит: во-первых, в новой системе есть гарантии, что ваши взносы сохранят, во-вторых, самостоятельно копить на пенсию следует в первую очередь людям с доходом выше среднего: именно их уровень жизни при выходе на пенсию станет заметно хуже.

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