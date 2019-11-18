Продолжаем разбираться в способах вложений. В новом выпуске объясняем все самое необходимое про ценные бумаги, чем акция отличается от облигации, кто такой брокер, зачем вообще все это нужно знать и как в этом может помочь ваш же смартфон.
Подкаст "По карману". Выпуск 25: Как заработать на бирже?
- В чем отличие акции от облигации? Акция - фактически доля в капитале компании, а облигация - долговая бумага, это когда компания или государство занимают деньги на рынке.
- И как их купить? Во-первых, нужно проверить, торгуются ли на бирже бумаги той компании, которая вам интересна. Во-вторых, открыть счет у брокера (это финансовый посредник). Причем сделать все это можно в приложении на телефоне.
- А что выбрать? Зависит от ваших накоплений, которые вы решили инвестировать, и, конечно, от готовности рискнуть.
- Зачем все это знать? Если вы хотите вложить значительную сумму денег, но доход вам нужен больше, чем у обычного вклада в банке, акции и облигации - ваш вариант. Но чтобы не потерять слишком много, стоит разобраться досконально, зачем и как работает биржа.
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