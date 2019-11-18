Продолжаем разбираться в способах вложений. В новом выпуске объясняем все самое необходимое про ценные бумаги, чем акция отличается от облигации, кто такой брокер, зачем вообще все это нужно знать и как в этом может помочь ваш же смартфон.

Подкаст "По карману". Выпуск 25: Как заработать на бирже?

В чем отличие акции от облигации? Акция - фактически доля в капитале компании, а облигация - долговая бумага, это когда компания или государство занимают деньги на рынке.

И как их купить? Во-первых, нужно проверить, торгуются ли на бирже бумаги той компании, которая вам интересна. Во-вторых, открыть счет у брокера (это финансовый посредник). Причем сделать все это можно в приложении на телефоне.

А что выбрать? Зависит от ваших накоплений, которые вы решили инвестировать, и, конечно, от готовности рискнуть.

Зачем все это знать? Если вы хотите вложить значительную сумму денег, но доход вам нужен больше, чем у обычного вклада в банке, акции и облигации - ваш вариант. Но чтобы не потерять слишком много, стоит разобраться досконально, зачем и как работает биржа.

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