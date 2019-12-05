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Подкаст "По карману": как понять, куда уходят ваши деньги

Дешево купить, дорого продать: кто такие трейдеры?

Описание
© EPA-EFE/JUSTIN LANE

Простыми словами трейдинг - это "продать подороже и купить подешевле", но на практике прибыль от этого занятия получают лишь единицы из тех, кто приходит на финансовый рынок. Так почему это не получается у всех?

Дешево купить, дорого продать: кто такие трейдеры?
  • Что вообще такое трейдинг?  Это активные операции на фондовом рынке, покупка и продажа акций, облигаций и других финансовых инструментов.
  • Как это работает? На рынке одновременно есть 2 группы участников: покупатели и продавцы, их еще называют "быки" и "медведи". "Быки" - это трейдеры, которые играют на повышение рынка, то есть ждут, что актив вырастет в цене, и только покупают его, толкая рынок вверх. "Медведи" - трейдеры, которые играют на понижение рынка, то есть ожидают, что актив будет дешеветь, они только продают и толкают рынок вниз.
  • Можно ли зарабатывать только трейдингом? Делать из него основной доход не стоит, потому что доход не гарантирован.
  • Зарабатывать трейдингом может любой? Да. Частные лица тоже: для этого им нужно установить на свой компьютер торговый терминал, открыть счет и, конечно, изучить хотя бы основы. Но дать положительный результат могут только опыт и знания.

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Подкаст "По карману": как понять, куда уходят ваши деньги
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