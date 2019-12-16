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Подкаст "По карману": как понять, куда уходят ваши деньги

Как заработать на биткойнах и нужны ли они вам?

Описание
© Shutterstock/FOTODOM

В октябре 2019 года биткойну исполнилось 11 лет: история криптовалюты, заинтересовавшей бизнесменов и вынудившей правительства стран принимать новые законы, началась после статьи, в которой объяснялся принцип работы виртуальных денег. Нужны ли вам сегодня биткойны и в чем риск инвестирования в эту криптовалюту?

Подкаст "По карману". Выпуск 33: Как заработать на биткойнах и нужны ли они вам?
  • Что это? Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" любой пользователь - участник системы.
  • Много ли биткойнов осталось? Количество новых биткоинов ограниченно. Сейчас добыто чуть более половины всего возможного объема. Кстати, именно поэтому приверженцы этой криптовалюты считают, что в будущем она будет активно дорожать.
  • Зачем вообще криптовалюта людям? Во-первых, она не подвержена инфляции. Во-вторых, стоимость перевода биткойнов гораздо ниже, чем стоимость рублевых или долларовых переводов. В-третьих, по задумке создателей, хранить коды удобнее, чем хранить реальные деньги или золото. 
  • В чем опасность? Это высокорисковая инвестиция, поэтому вкладывать стоит лишь ту сумму, которую вы готовы потерять. К тому же, на рынке криптовалют много мошенников.
  • Это законно? В России статус биткойна, как и других криптовалют, не определен. Фактически операции с ними не запрещены, но и не разрешены законом: расплачиваться в России можно только рублями, то есть оплачивать чьи-то услуги или товары биткойнами нельзя.

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Подкаст "По карману": как понять, куда уходят ваши деньги
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