"Я могу о радуге думать с лицом убийцы": как зарабатывать на профессии клоуна

ТАСС запустил подкаст "Семейный подряд", в котором предприниматели честно рассказывают о своем бизнесе. Раз в неделю журналист Юлия Ермилова и ее папа, бизнесмен Сергей Ермилов встречаются с предпринимателями и спрашивают, как свое дело изменило их жизнь и их самих. Они приглашают бизнесменов и спрашивают их, как запустить свое дело, как выжить с ним и не облажаться.
Гость второго выпуска — Ирина Боровская, основательница проекта DOJproject и студии пантомимы ART_CLOWNSCHOOl. Среди ее учеников — Михаил Галустян, Дмитрий Хрусталев и Артур Смольянинов. Кто и зачем приходит в клоунаду и пантомиму? Как зарабатывать несмешные деньги на смешной профессии? И что нужно, чтобы решиться открыть свой бизнес в 27 лет, не имея ни денег, ни поддержки?
- 03:40 — О переходе от актерского мастерства к клоунаде
- 05:37 — Как клоуну найти баланс между своей личностью и сценическим образом?
- 07:57 — Как решиться на свой бизнес в 27 лет без денег и поддержки?
- 11:08 — Что такое независимая клоунада и от кого она не зависит?
- 13:07 — О первом выходе на публику в качестве мима
- 14:15 — О провалах в бизнесе и чем они помогают
- 16:05 — Кто и зачем идет на курсы пантомимы?
- 18:15 — Почему люди шарахаются от уличных артистов?
- 20:42 — Что нужно человеку, чтобы открыть свой бизнес?
- 22:52 — Об участии в Олимпиаде в Сочи
- 26:10 — О страхах, слабостях и несмешных выступлениях
Звукорежиссер и композитор — Илья Аржадеев, продюсер и редактор — Мария Погребняк, автор обложки — Варвара Гончарова.
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