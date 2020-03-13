"Я могу о радуге думать с лицом убийцы": как зарабатывать на профессии клоуна

ТАСС запустил подкаст "Семейный подряд", в котором предприниматели честно рассказывают о своем бизнесе. Раз в неделю журналист Юлия Ермилова и ее папа, бизнесмен Сергей Ермилов встречаются с предпринимателями и спрашивают, как свое дело изменило их жизнь и их самих. Они приглашают бизнесменов и спрашивают их, как запустить свое дело, как выжить с ним и не облажаться.

Гость второго выпуска — Ирина Боровская, основательница проекта DOJproject и студии пантомимы ART_CLOWNSCHOOl. Среди ее учеников — Михаил Галустян, Дмитрий Хрусталев и Артур Смольянинов. Кто и зачем приходит в клоунаду и пантомиму? Как зарабатывать несмешные деньги на смешной профессии? И что нужно, чтобы решиться открыть свой бизнес в 27 лет, не имея ни денег, ни поддержки?