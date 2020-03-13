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Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека

"Я могу о радуге думать с лицом убийцы": как зарабатывать на профессии клоуна

Описание
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС запустил подкаст "Семейный подряд", в котором предприниматели честно рассказывают о своем бизнесе. Раз в неделю журналист Юлия Ермилова и ее папа, бизнесмен Сергей Ермилов встречаются с предпринимателями и спрашивают, как свое дело изменило их жизнь и их самих. Они приглашают бизнесменов и спрашивают их, как запустить свое дело, как выжить с ним и не облажаться.

Гость второго выпуска — Ирина Боровская, основательница проекта DOJproject и студии пантомимы ART_CLOWNSCHOOl. Среди ее учеников — Михаил Галустян, Дмитрий Хрусталев и Артур Смольянинов.  Кто и зачем приходит в клоунаду и пантомиму? Как зарабатывать несмешные деньги на смешной профессии? И что нужно, чтобы решиться открыть свой бизнес в 27 лет, не имея ни денег, ни поддержки?

"Я могу о радуге думать с лицом убийцы": как зарабатывать на профессии клоуна
  • 03:40 — О переходе от актерского мастерства к клоунаде
  • 05:37 — Как клоуну найти баланс между своей личностью и сценическим образом?
  • 07:57 — Как решиться на свой бизнес в 27 лет без денег и поддержки?
  • 11:08 — Что такое независимая клоунада и от кого она не зависит?
  • 13:07 — О первом выходе на публику в качестве мима
  • 14:15 — О провалах в бизнесе и чем они помогают
  • 16:05 — Кто и зачем идет на курсы пантомимы?
  • 18:15 — Почему люди шарахаются от уличных артистов?
  • 20:42 — Что нужно человеку, чтобы открыть свой бизнес?
  • 22:52 — Об участии в Олимпиаде в Сочи
  • 26:10 — О страхах, слабостях и несмешных выступлениях

Звукорежиссер и композитор — Илья Аржадеев, продюсер и редактор — Мария Погребняк, автор обложки — Варвара Гончарова.

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Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека
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