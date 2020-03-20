"Я сумела доказать, что я в это верю и смогу заработать": как вести бизнес в 16 лет

В подкасте "Семейный подряд" предприниматели честно рассказывают о своем бизнесе. Раз в неделю журналист Юлия Ермилова и ее папа, бизнесмен Сергей Ермилов, встречаются с предпринимателями и спрашивают, как свое дело изменило их жизнь и их самих.

Гость этого выпуска - 16-летняя Алена Аракчеева, самый молодой кондитер IV разряда в России. Тортами и пирожными она занялась, чтобы справиться с депрессией: травмы, полученные в большом теннисе, перечеркнули ее карьеру в спорте. Свой первый заказ Алена получила от знакомых, а за последние два с лишним года заработала порядка 2 млн рублей. Как вырастить увлечение в полноценный бизнес? Может ли подросток стать успешным предпринимателем? И как совмещать бизнес с ЕГЭ и обычной жизнью?