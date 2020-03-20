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Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека

"Я сумела доказать, что я в это верю и смогу заработать": как вести бизнес в 16 лет

Описание
© Елена Афонина/ТАСС

В подкасте "Семейный подряд" предприниматели честно рассказывают о своем бизнесе. Раз в неделю журналист Юлия Ермилова и ее папа, бизнесмен Сергей Ермилов, встречаются с предпринимателями и спрашивают, как свое дело изменило их жизнь и их самих. 

Гость этого выпуска - 16-летняя Алена Аракчеева, самый молодой кондитер IV разряда в России. Тортами и пирожными она занялась, чтобы справиться с депрессией: травмы, полученные в большом теннисе, перечеркнули ее карьеру в спорте. Свой первый заказ Алена получила от знакомых, а за последние два с лишним года заработала порядка 2 млн рублей. Как вырастить увлечение в полноценный бизнес? Может ли подросток стать успешным предпринимателем? И как совмещать бизнес с ЕГЭ и обычной жизнью?

"Я сумела доказать, что я в это верю и смогу заработать": как вести бизнес в 16 лет
  • 01:10 — Как от спортивной карьеры перейти к кондитерскому делу?
  • 04:15 — О попытке открыть свое дело с 8 тыс. рублей
  • 07:00 — С чего начать бизнес на тортах: домашние эксперименты, онлайн-обучение и практика
  • 09:54 — Сколько времени нужно, чтобы задумку довести до заказа?
  • 12:03 — О первом клиенте
  • 13:20 — Как превратить аккаунт кондитера в Instagram в источник дохода
  • 16:15 — О совмещении бизнеса и обычной жизни подростка
  • 17:50 — Как найти рекламодателя и нужно ли продвигать в блоге то, что не нравится?
  • 19:57 — Об официальном оформлении своего бизнеса
  • 21:09 — Возраст — преимущество или недостаток?
  • 22:05 — Как еще развиваться кондитеру?

Звукорежиссер и композитор — Илья Аржадеев, продюсер и редактор — Мария Погребняк.

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Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека
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