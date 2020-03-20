"Я сумела доказать, что я в это верю и смогу заработать": как вести бизнес в 16 лет

В подкасте "Семейный подряд" предприниматели честно рассказывают о своем бизнесе. Раз в неделю журналист Юлия Ермилова и ее папа, бизнесмен Сергей Ермилов, встречаются с предпринимателями и спрашивают, как свое дело изменило их жизнь и их самих.
Гость этого выпуска - 16-летняя Алена Аракчеева, самый молодой кондитер IV разряда в России. Тортами и пирожными она занялась, чтобы справиться с депрессией: травмы, полученные в большом теннисе, перечеркнули ее карьеру в спорте. Свой первый заказ Алена получила от знакомых, а за последние два с лишним года заработала порядка 2 млн рублей. Как вырастить увлечение в полноценный бизнес? Может ли подросток стать успешным предпринимателем? И как совмещать бизнес с ЕГЭ и обычной жизнью?
- 01:10 — Как от спортивной карьеры перейти к кондитерскому делу?
- 04:15 — О попытке открыть свое дело с 8 тыс. рублей
- 07:00 — С чего начать бизнес на тортах: домашние эксперименты, онлайн-обучение и практика
- 09:54 — Сколько времени нужно, чтобы задумку довести до заказа?
- 12:03 — О первом клиенте
- 13:20 — Как превратить аккаунт кондитера в Instagram в источник дохода
- 16:15 — О совмещении бизнеса и обычной жизни подростка
- 17:50 — Как найти рекламодателя и нужно ли продвигать в блоге то, что не нравится?
- 19:57 — Об официальном оформлении своего бизнеса
- 21:09 — Возраст — преимущество или недостаток?
- 22:05 — Как еще развиваться кондитеру?
Звукорежиссер и композитор — Илья Аржадеев, продюсер и редактор — Мария Погребняк.
Слушайте в любом удобном приложении: