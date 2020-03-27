"Любой кризис — это новые возможности": как удержать бизнес на плаву во время кризиса?

Этот выпуск "Семейного подряда" посвящен проблемам бизнеса в условиях кризиса. В гостях у нашего подкаста Роман Сабиржанов, руководитель отельер и руководитель управляющей компании HotConsulting. Кризис-2020 для него уже третий: первый бизнес Роман запустил осенью 2008 года. Как начать свое дело в сложных условиях? Как масштабировать бизнес? И как понять, когда сферу нужно менять? Что теперь ждет отельный бизнес и как справиться со страхом?