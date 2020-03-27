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Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека

"Любой кризис — это новые возможности": как удержать бизнес на плаву во время кризиса?

Роман Сабиржанов Личный архив Романа Сабиржанова
Описание
Роман Сабиржанов
© Личный архив Романа Сабиржанова

Этот выпуск "Семейного подряда" посвящен проблемам бизнеса в условиях кризиса. В гостях у нашего подкаста Роман Сабиржанов, руководитель отельер и руководитель управляющей компании HotConsulting. Кризис-2020 для него уже третий: первый бизнес Роман запустил осенью 2008 года. Как начать свое дело в сложных условиях? Как масштабировать бизнес? И как понять, когда сферу нужно менять? Что теперь ждет отельный бизнес и как справиться со страхом?

"Любой кризис — это новые возможности": как удержать бизнес на плаву во время кризиса?

  • 1:13 — О переезде в Москву без денег и знакомых

  • 2:36 — Как открыть в разгар кризиса бизнес по ремонту квартир?

  • 5:55 — Как контролировать наемных рабочих?

  • 8:25 — Об уходе в отельный бизнес

  • 10:24 — О первом хостеле: работа в ограничениях и без опыта

  • 14:48 — От проблем с масштабированием до ухода в другую сферу

  • 18:06 — О концепции Hot Consulting

  • 20:30 — Как кризис и коронавирус повлияли на бизнес?

  • 21:50 — Три лекарства от стресса в условиях кризиса

  • 22:34 — О страхах, потерях и сожалениях

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Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека
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