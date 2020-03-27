"Любой кризис — это новые возможности": как удержать бизнес на плаву во время кризиса?

Этот выпуск "Семейного подряда" посвящен проблемам бизнеса в условиях кризиса. В гостях у нашего подкаста Роман Сабиржанов, руководитель отельер и руководитель управляющей компании HotConsulting. Кризис-2020 для него уже третий: первый бизнес Роман запустил осенью 2008 года. Как начать свое дело в сложных условиях? Как масштабировать бизнес? И как понять, когда сферу нужно менять? Что теперь ждет отельный бизнес и как справиться со страхом?
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1:13 — О переезде в Москву без денег и знакомых
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2:36 — Как открыть в разгар кризиса бизнес по ремонту квартир?
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5:55 — Как контролировать наемных рабочих?
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8:25 — Об уходе в отельный бизнес
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10:24 — О первом хостеле: работа в ограничениях и без опыта
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14:48 — От проблем с масштабированием до ухода в другую сферу
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18:06 — О концепции Hot Consulting
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20:30 — Как кризис и коронавирус повлияли на бизнес?
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21:50 — Три лекарства от стресса в условиях кризиса
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22:34 — О страхах, потерях и сожалениях
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