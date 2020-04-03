"Убивает не стресс, убивает отношение к ситуации": как сделать бизнес из смеха

Если вы устали читать и слушать про коронавирус, предлагаем вам немного отвлечься от пандемии и вспомнить, как приятно смеяться и радоваться, даже если для этого нет повода. Гость нового выпуска подкаста "Семейный подряд" — Дмитрий Ефимов, в прошлом чемпион Европы по смешанным боям и помощник министра спорта Республики Саха, а сегодня — руководитель клуба "Харрррррррашо", где учат йоге смеха. Это методика, которую в 1995 году в Индии придумал врач-физиолог Мадан Катария. Сегодня йога смеха представлена более чем в 100 странах. Зачем учить людей смеяться? Как зарабатывать на этом деньги? И как работать в стране, где смех без причины — признак дурачины?