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Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека

"Убивает не стресс, убивает отношение к ситуации": как сделать бизнес из смеха

Дмитрий Ефимов Антон Росси
Описание
Дмитрий Ефимов
© Антон Росси

Если вы устали читать и слушать про коронавирус, предлагаем вам немного отвлечься от пандемии и вспомнить, как приятно смеяться и радоваться, даже если для этого нет повода. Гость нового выпуска подкаста "Семейный подряд" — Дмитрий Ефимов, в прошлом чемпион Европы по смешанным боям и помощник министра спорта Республики Саха, а сегодня — руководитель клуба "Харрррррррашо", где учат йоге смеха. Это методика, которую в 1995 году в Индии придумал врач-физиолог Мадан Катария. Сегодня йога смеха представлена более чем в 100 странах. Зачем учить людей смеяться? Как зарабатывать на этом деньги? И как работать в стране, где смех без причины — признак дурачины?

"Убивает не стресс, убивает отношение к ситуации": как сделать бизнес из смеха
  • 2:23 — О спортивной карьере
  • 3:57 — О переезде в Москву, нелегальных заработках и попытках выжить
  • 9:18 — О первом знакомстве с йогой смеха
  • 12:55 — Йога смеха — секта или дыхательная гимнастика?
  • 15:01 — О принципах методики
  • 17:24 — Сколько денег может приносить йога смеха?
  • 18:38 — О реакции людей на внезапный хохот и предложение посмеяться вместе
  • 21:13 — Как из хобби сделать бизнес?
  • 26:45 — О специфике работы в России

Звукорежиссер и композитор — Илья Аржадеев, продюсер и редактор — Мария Погребняк.

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Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека
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