"Убивает не стресс, убивает отношение к ситуации": как сделать бизнес из смеха

Если вы устали читать и слушать про коронавирус, предлагаем вам немного отвлечься от пандемии и вспомнить, как приятно смеяться и радоваться, даже если для этого нет повода. Гость нового выпуска подкаста "Семейный подряд" — Дмитрий Ефимов, в прошлом чемпион Европы по смешанным боям и помощник министра спорта Республики Саха, а сегодня — руководитель клуба "Харрррррррашо", где учат йоге смеха. Это методика, которую в 1995 году в Индии придумал врач-физиолог Мадан Катария. Сегодня йога смеха представлена более чем в 100 странах. Зачем учить людей смеяться? Как зарабатывать на этом деньги? И как работать в стране, где смех без причины — признак дурачины?
- 2:23 — О спортивной карьере
- 3:57 — О переезде в Москву, нелегальных заработках и попытках выжить
- 9:18 — О первом знакомстве с йогой смеха
- 12:55 — Йога смеха — секта или дыхательная гимнастика?
- 15:01 — О принципах методики
- 17:24 — Сколько денег может приносить йога смеха?
- 18:38 — О реакции людей на внезапный хохот и предложение посмеяться вместе
- 21:13 — Как из хобби сделать бизнес?
- 26:45 — О специфике работы в России
Звукорежиссер и композитор — Илья Аржадеев, продюсер и редактор — Мария Погребняк.
Слушайте в любом удобном приложении: