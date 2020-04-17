В подкаст "Семейный подряд" мы зовем предпринимателей честно поговорить о бизнесе. Сейчас это, конечно, разговор о работе во время кризиса и пандемии коронавируса. Гость нового выпуска — основательница шоколадно-кондитерского ателье La Princesse Choco Алла Комиссарова. Бизнес по производству конфет ручной работы она начала девять лет назад, после того, как ушла из банковской сферы, а в 2014-м открыла свой первый шоколадный бутик. Что теперь ждет кондитерский бизнес? Как сохранить команду во время кризиса? И что изменит карантин?
"Я могу рассчитывать только на себя": как кондитеру сохранить бизнес во время карантина
- 01-40 — О помощи врачам в условиях пандемии
- 03-26 — Об осознании ситуации
- 05-07 — Как сохранить нужных сотрудников и попрощаться с неподходящими
- 08-53 — Об отношениях с арендодателями
- 13-05 — Что ждет малый бизнес?
- 18-28 — О перспективах кондитерского дела
- 21-20 — Каким будет мир после карантина?
- 23-45 — Один день бизнесмена на удаленке
Продюсер и редактор выпуска — Мария Погребняк, звукорежиссер — Владимир Чистяков, композитор — Илья Аржадеев.
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