"Я могу рассчитывать только на себя": как кондитеру сохранить бизнес во время карантина

В подкаст "Семейный подряд" мы зовем предпринимателей честно поговорить о бизнесе. Сейчас это, конечно, разговор о работе во время кризиса и пандемии коронавируса. Гость нового выпуска — основательница шоколадно-кондитерского ателье La Princesse Choco Алла Комиссарова. Бизнес по производству конфет ручной работы она начала девять лет назад, после того, как ушла из банковской сферы, а в 2014-м открыла свой первый шоколадный бутик. Что теперь ждет кондитерский бизнес? Как сохранить команду во время кризиса? И что изменит карантин?